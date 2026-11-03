Chińscy regulatorzy ogłosili nowe działania mające ustabilizować rynek akcji, w tym operacje swap z instytucjami finansowymi, które mogą zapewnić zastrzyk ponad 100 mld juanów, czyli około 15 mld dolarów. Ludowy Bank Chin poinformował, że aukcja w ramach tego mechanizmu odbędzie się we wtorek.

Wsparcie płynności

Jak podaje Channel NewsAsia, będzie to trzecie zastosowanie instrumentu płynnościowego utworzonego dwa lata temu. Umożliwia on firmom brokerskim, ubezpieczycielom i funduszom uzyskiwanie płynności na zakup akcji. Według banku centralnego 31 firm brokerskich i funduszowych złożyło już wnioski o swapy na kwotę przekraczającą 100 mld juanów.

Ludowy Bank Chin przeprowadził poprzednie takie operacje w październiku 2024 roku i styczniu 2025 roku. Wówczas na rynek skierowano łącznie 105 mld juanów.

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Zmiany dotyczące skupu akcji

Bank centralny oświadczył również, że mechanizm refinansowania służący finansowaniu skupu i nabywania akcji zostanie przekształcony z rozwiązania tymczasowego w stałe. Stopę w rozszerzonym programie obniżono z 1,25% do 1%.

Chińska Komisja Regulacji Rynku Papierów Wartościowych wezwała duże spółki wchodzące w skład kluczowych indeksów oraz czołowe firmy technologiczne do aktywniejszego odkupywania własnych akcji i wspierania kapitalizacji rynkowej. Regulator zamierza również zachęcać nowo utworzone fundusze giełdowe do szybszego budowania portfeli akcji, a zarządzających funduszami — do kupowania papierów wartościowych podczas spadków.

Działania ogłoszono po tym, jak indeks CSI 300 stracił w październiku 8,5%, co było jego najgorszym miesiącem od początku 2016 roku. W poniedziałek indeks Shanghai Composite wzrósł o 1,1%, odnotowując największy jednodniowy wzrost od 27 sierpnia.

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