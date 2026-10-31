W Kenii Komisja ds. Petycji Publicznych Zgromadzenia Narodowego zaleciła Ministerstwu Finansów oraz Komisji ds. Wynagrodzeń i Uposażeń przeprowadzenie przeglądu aktuarialnego możliwego podwyższenia świadczeń dla 319 207 byłych urzędników państwowych. Jak informuje Nation Kenya, posłowie polecili również rządowi, by w ciągu dwóch miesięcy przedstawił raport o potrzebach budżetowych związanych z taką podwyżką.

Świadczenia dla emerytów

Podstawą rozpatrzenia sprawy była petycja Kenijskiego Narodowego Stowarzyszenia Emerytów Służby Publicznej (KNAPS). Według organizacji około jedna czwarta jej członków, czyli niemal 80 tys. osób, otrzymuje miesięcznie emeryturę niższą niż 4 tys. szylingów kenijskich.

Emeryci oświadczyli, że niskie świadczenia w warunkach inflacji i rosnących kosztów życia nie pokrywają podstawowych wydatków. Poprosili o połączenie starych nieskładkowych systemów emerytalnych z obecnym Public Service Superannuation Scheme (PSSS), formalne zatwierdzenie podwyżek emerytur oraz przegląd przepisów w celu ochrony emerytów i ich beneficjentów.

Komitet zalecił przeprowadzanie przeglądu aktuarialnego co trzy lata. Pierwszy taki przegląd, zgodnie z raportem komitetu, ma zostać przeprowadzony do 31 grudnia 2026 roku. W dokumencie wskazano, że emeryci uznają świadczenia niższe niż 4 tys. szylingów za kwotę poniżej obecnego progu ubóstwa.

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Zastrzeżenia finansowe

Posłowie i organy państwowe nie poparli połączenia starych systemów z PSSS. Kenijski Urząd ds. Świadczeń Emerytalnych (RBA) poinformował, że przed takim krokiem rząd musiałby spłacić skumulowane zobowiązania systemu nieskładkowego, które według aktuarialnej oceny Ministerstwa Finansów z czerwca 2024 roku przekraczały 1 bln szylingów kenijskich.

W starym systemie z wynagrodzeń pracowników nie potrącano składek na zabezpieczenie emerytalne, a wysokość świadczeń określało ustawodawstwo. Podczas przejścia na PSSS w styczniu 2021 roku urzędnicy w wieku 45 lat i młodsi zostali przeniesieni do systemu kapitałowego: 7,5% ich wynagrodzenia jest kierowane na oszczędności emerytalne, a państwo wpłaca taką samą kwotę.

Według stanu na czerwiec 2026 roku uczestnikami PSSS było 529 635 urzędników państwowych, a ich oszczędności osiągnęły 343,75 mld szylingów. Ministerstwo Finansów wydaje około 7,8 mld szylingów miesięcznie na świadczenia dla 319 207 emerytów, czyli około 93,7 mld szylingów rocznie. Urzędy podkreśliły, że zwiększenie emerytur stworzy długoterminowe zobowiązanie finansowe, dlatego decyzja musi uwzględniać możliwości budżetu i stabilność finansów publicznych.

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