Ministerstwo Finansów Nigerii oświadczyło, że wskaźnik 124% dotyczący relacji płatności odsetkowych rządu federalnego z tytułu długu do jego dochodów w pierwszej połowie 2026 roku jest mylący. Jak informuje Premium Times Nigeria, resort uważa, że w obliczeniach zestawiono nieporównywalne dane dotyczące zobowiązań dłużnych i dochodów.

Co uwzględniono w płatnościach

Ministerstwo wyjaśniło, że do kwoty płatności odsetkowych włączono dług obsługiwany przez rząd federalny w imieniu innych szczebli władzy, w tym kredyty zagraniczne stanów. Zdaniem resortu porównanie tej kwoty wyłącznie z dochodami federalnymi zawyża wskaźnik, ponieważ dług i dochody powinny obejmować ten sam szczebel administracji publicznej.

Ministerstwo oświadczyło również, że opublikowane dane o dochodach nie obejmują własnych wpływów agencji i przedsiębiorstw państwowych, które nie zostały jeszcze przekazane do skarbu państwa. Resort dodał, że część dochodów budżetowych tradycyjnie przypada na drugą połowę roku ze względu na ustalone terminy płatności.

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Dynamika dochodów i wydatków odsetkowych

Według ministerstwa federalne dochody Nigerii wzrosły o 72% — z 3,6 bln nair w pierwszej połowie 2025 roku do 6,2 bln nair w analogicznym okresie 2026 roku. Jednocześnie płatności odsetkowe zwiększyły się o 38% — z 5,6 bln do 7,7 bln nair.

Resort oświadczył, że relacja płatności odsetkowych do dochodów obniżyła się rok do roku o 32 punkty procentowe — ze 156% w pierwszej połowie 2025 roku do 124% w pierwszej połowie 2026 roku. Różnica między wydatkami odsetkowymi a dochodami, według tych wyliczeń, zmniejszyła się z 2 bln do 1,5 bln nair.

Ministerstwo podkreśla, że stabilność długu publicznego należy oceniać na podstawie wyników całego roku, a nie sześciu miesięcy. Powołując się na październikowy Nigeria Development Update Banku Światowego, wskazało, że według prognozy obsługa długu Nigerii w 2026 roku, w tym odsetki i spłata kapitału, wyniesie 46% dochodów.

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