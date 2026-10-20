Na Filipinach akcje spółki fintechowej Mynt, operatora mobilnego portfela GCash, wzrosły o 0,5% w pierwszym dniu notowań 20 października 2026 roku. W ramach największej pierwszej oferty publicznej w historii kraju spółka pozyskała 60,9 mld pesos filipińskich, czyli około 966,99 mln dolarów, podaje Channel NewsAsia.

Debiut akcji na giełdzie

Notowania akcji Mynt rozpoczęły się na poziomie 6,63 pesos za akcję, wobec ceny emisyjnej wynoszącej 6,60 pesos. Jednocześnie indeks Filipińskiej Giełdy Papierów Wartościowych spadł o 0,2%.

Mynt sprzedała 8,03 mld akcji po 6,60 pesos za sztukę. Wykorzystanie opcji dodatkowego przydziału zwiększyło wartość transakcji z 53 mld do 60,9 mld pesos. IPO obejmowało nowe akcje oraz akcje obecnych akcjonariuszy: wpływy ze sprzedaży nowych akcji trafią do spółki, a ze sprzedaży wtórnej — do obecnych posiadaczy papierów wartościowych.

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Inwestorzy i wyniki GCash

Według danych LSEG oferta Mynt przewyższyła IPO producenta żywności Monde Nissin o wartości 52,2 mld pesos z 2021 roku. Ponad 20 inwestorów kotwiczących zobowiązało się zainwestować około 500 mln dolarów — niemal 60% bazowej wartości transakcji. Wśród nich znalazły się BlackRock, Citadel, Fidelity International i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Mynt, wspierana przez Globe Telecom, Ant Group i Ayala Corp, planuje przeznaczyć środki ze sprzedaży nowych akcji na rozwój cyfrowych usług finansowych, opracowywanie produktów i ogólne potrzeby korporacyjne. Platforma GCash oferuje płatności, przekazy pieniężne, kredyty, oszczędności oraz produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe.

Zgodnie z prospektem spółki, w kwartale zakończonym 30 czerwca GCash miała 41,5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie — niemal 56% dorosłej populacji Filipin. W pierwszej połowie 2026 roku użytkownicy usługi przeprowadzili transakcje płatnicze o wartości 9,84 bln pesos. Zysk netto Mynt za pierwsze sześć miesięcy zakończone 30 czerwca wyniósł 10,82 mld pesos, o 7,3% więcej rok do roku, a przychody wzrosły o 10,4% do 43,27 mld pesos.

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