Rząd Nigerii wypłacił 4,25 mld ₦ zaległych świadczeń emerytalnych i odpraw kolejnym 600 byłym pracownikom zlikwidowanych linii Nigeria Airways Limited. Łączna liczba osób, które otrzymały środki, osiągnęła 3300, informuje Premium Times.

Dziesiąta i jedenasta transza

Ostatnia wypłata objęła dziesiątą i jedenastą grupę beneficjentów. Nigeryjskie Ministerstwo Finansów oświadczyło, że środki przekazano w ramach regulowania wieloletnich zobowiązań finansowych wobec byłych pracowników narodowego przewoźnika.

Pierwszych dziewięć transz wypłat objęło 2700 osób. Wcześniej informowano o wypłatach w wysokości 18 mld ₦ dla tych pracowników. Według wyliczeń Premium Times, wraz z nową transzą deklarowana kwota wypłat wynosi 22,25 mld ₦.

Jednocześnie ministerstwo w nowym oświadczeniu nie podało łącznej kwoty środków faktycznie wypłaconych we wszystkich transzach ani nie poinformowało o pozostałym zadłużeniu wobec byłych pracowników i ich rodzin.

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Długi po likwidacji linii lotniczej

W styczniu 2025 roku Wspólny Komitet ds. Lotnictwa Zgromadzenia Narodowego Nigerii oświadczył, że państwo jest winne byłym pracownikom Nigeria Airways 36 mld ₦. Wówczas ustawodawcy zaznaczyli, że część pracowników zmarła, nie doczekawszy należnych im wypłat, a inni borykali się z trudnościami finansowymi.

Nigeria Airways założono w 1958 roku. Linie zakończyły działalność w 2003 roku i zostały zlikwidowane w 2004 roku. Po zamknięciu spółki pozostały nieuregulowane zobowiązania dotyczące emerytur i odpraw.

Weryfikacja roszczeń rodzin

Ministerstwo Finansów kontynuuje również sprawdzanie i potwierdzanie roszczeń zgłoszonych przez najbliższych krewnych zmarłych byłych pracowników linii lotniczej. Resort musi ustalić prawo do wypłat i porównać roszczenia z zatwierdzonymi danymi przed przekazaniem środków.

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