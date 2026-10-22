Izba Reprezentantów zatwierdziła obniżkę podatku na paliwo grzewcze o 5,3 centa na litr, poinformował Cyprus Mail. Podczas głosowania posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą obniżona stawka zacznie obowiązywać 23 października, a nie 1 listopada, jak wcześniej zakładano.

Preferencyjny podatek będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2027 roku. Decyzja jest częścią pakietu środków łagodzących wzrost kosztów życia, przedstawionego pod koniec września.

Straty budżetowe

Rząd szacuje straty budżetowe wynikające z niższych wpływów podatkowych na około 5,2 mln euro. Wszyscy posłowie poparli ten środek, jednak część z nich uznała go za niewystarczający i spóźniony.

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Poseł partii Alma Odysseas Michaelides oświadczył, że po obniżce podatku tona paliwa grzewczego będzie kosztować około 1600 euro zamiast 1650 euro. Zaznaczył również, że w marcu tego roku tona takiego paliwa kosztowała 950 euro.

Krytyka posłów

Michaelides uważa, że rząd powinien był również zwrócić się do Komisji Europejskiej w sprawie dalszego obniżenia stawki podatkowej na paliwo samochodowe, tak jak uczyniono to w przypadku paliwa grzewczego.

Poseł partii „Demokracja Bezpośrednia” Yannis Louris nazwał ten środek rozwiązaniem tymczasowym. Jego zdaniem energię należy zaliczać do dóbr pierwszej potrzeby, a nie ją opodatkowywać. Oświadczył również, że z powodu wzrostu cen rząd otrzymuje dodatkowe wpływy z VAT, a następnie zapewnia ograniczoną pomoc.

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