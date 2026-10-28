Od 2028 roku rząd Korei Południowej planuje zobowiązać firmy zatrudniające co najmniej 100 pracowników do lokowania środków na wypłaty przy zwolnieniu w zewnętrznych instytucjach finansowych. Inicjatywa ma zapobiec niewypłacaniu takich środków pracownikom, informuje Korea Herald.

Stopniowe wdrażanie

Ministerstwo Finansów i Gospodarki omówiło ten plan na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę i naukę. Firmy objęte pierwszym etapem muszą rozpocząć przygotowania w 2027 roku, a pełne wdrożenie zaplanowano na następny rok.

W 2029 roku wymóg ma zostać rozszerzony na przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 99 osób. Od 2030 roku ma on objąć również firmy, w których pracuje dziewięć lub mniej osób.

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Cel reformy

Ministerstwo oświadczyło, że obowiązkowe lokowanie środków w zewnętrznych instytucjach jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązania strukturalnego problemu niewypłacania należności. Według resortu niewypłacone środki przy zwolnieniu stanowiły 41,1% łącznej zgłoszonej kwoty niewypłaconych wynagrodzeń — 829,9 mld wonów, czyli około 621 mln dolarów.

Resort finansów oczekuje również, że profesjonalne zarządzanie aktywami pomoże zwiększyć dochodowość inwestycyjną tych środków. Minister finansów Lee Hyeon Il oświadczył, że ministerstwo pracy i organy finansowe będą wspólnie pracować nad stabilnym zarządzaniem funduszami, a rząd będzie koordynował z Zgromadzeniem Narodowym procedury legislacyjne oraz dalsze działania.

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