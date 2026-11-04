W Unii Europejskiej zaproponowano reformę zasad opodatkowania bezpośredniego, która może co roku obniżyć koszty ponoszone przez firmy na spełnianie wymogów podatkowych i powiązane wydatki finansowe o około 6,6 mld euro. Taka ocena znalazła się w briefingu Służby Badań Parlamentu Europejskiego, informuje Cyprus Mail.

Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian podatkowych w czerwcu 2026 roku. Ma on uprościć zasady dotyczące płatności transgranicznych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, odliczania odsetek, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, rozstrzygania sporów podatkowych oraz inwestycji w badania i rozwój.

Zmiany dla operacji transgranicznych

Propozycja przewiduje zmiany w sześciu obowiązujących dyrektywach UE, w tym dotyczących spółek dominujących i zależnych, odsetek i należności licencyjnych, połączeń, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz mechanizmów rozstrzygania sporów podatkowych.

Wśród inicjatyw jest rozszerzenie zwolnień z podatku u źródła przy wypłacie dywidend, odsetek i należności licencyjnych między spółkami z różnych państw członkowskich. W tym celu proponuje się zniesienie niektórych wymogów dotyczących minimalnego udziału własnościowego i okresu jego posiadania.

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Planowane jest także wprowadzenie zabezpieczenia przed podwójnym nieopodatkowaniem odsetek i należności licencyjnych wypłacanych do państw trzecich. Jeżeli odbiorca znajduje się w jurysdykcji, w której odpowiedni dochód nie jest opodatkowany lub obowiązuje zerowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, państwo pochodzenia płatności musi, pod określonymi warunkami, albo pobrać podatek, albo nie zezwolić na odpowiednie odliczenie podatkowe.

Odsetki i inwestycje w badania

Pakiet proponuje również obowiązkowe ograniczenie odliczania kosztów odsetkowych do poziomu 30% EBITDA — zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją. Jednocześnie ma obowiązywać obligatoryjny próg 3 mln euro dla odliczania kosztów netto finansowania dłużnego.

W przypadku inwestycji w badania i rozwój proponuje się wspólne odliczenie podatkowe kosztu niektórych rzeczowych aktywów trwałych, w tym sprzętu i pomieszczeń bezpośrednio wykorzystywanych do takich prac. Firmy będą mogły odliczyć pełną wartość wydatków w roku ich poniesienia lub w jednym z kolejnych czterech okresów podatkowych. Aktywa muszą być wykorzystywane wyłącznie do badań i rozwoju przez co najmniej trzy kolejne lata.

Według szacunków Komisji Europejskiej około 2 mld euro z prognozowanych rocznych oszczędności będą stanowić stałe koszty administracyjne. Większość przepisów ma być stosowana od 1 stycznia 2029 roku, próg 3 mln euro — od 2032 roku, a kluczowe zmiany dotyczące zwolnień podatkowych przy płatnościach — od 2037 roku. Parlament Europejski ma wydać opinię na temat inicjatywy, podczas gdy Rada UE podejmie decyzję jednomyślnie.

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