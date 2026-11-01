Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) oświadczyła, że fundusze emerytalne w kraju niewłaściwie rozpatrują skargi swoich członków, i ostrzegła przed możliwymi działaniami prawnymi wobec tych, które nie będą wypełniać obowiązków prawnych. Poinformował o tym ABC News.

ASIC skontrolowała 45 zarządców funduszy emerytalnych, którzy zarządzają oszczędnościami o wartości 1,6 bln dolarów dla ponad 12,8 mln członków. Regulator ustalił, że członkowie funduszy częściej uzyskiwali rozwiązanie swoich skarg, gdy zwracali się do Australijskiego Urzędu Skarg Finansowych (AFCA), a nie bezpośrednio do swojego funduszu.

Wykrywanie problemów systemowych

Komisarz ASIC Simone Constant zaznaczyła, że zarządcy funduszy emerytalnych dysponują łącznie 3,4 bln dolarów oszczędności emerytalnych Australijczyków. Według niej problemy, które pozostają niewykryte lub nierozwiązane, mogą przerodzić się w zakrojone na szeroką skalę awarie, zaszkodzić członkom i podważyć zaufanie do systemu oszczędności emerytalnych.

Niemal jedna czwarta skontrolowanych zarządców nie prowadziła regularnej analizy danych dotyczących skarg w celu wykrywania problemów systemowych. W ciągu dwóch lat 24 z 45 zarządców wykryło mniej niż pięć takich problemów, a 14 nie wykryło żadnego. Constant nazwała niskie wskaźniki wykrywania problemów systemowych sygnałem ostrzegawczym, a nie oznaką lepszej pracy.

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Wzrost liczby skarg

Według danych AFCA w roku finansowym 2025–26 liczba skarg na fundusze emerytalne wzrosła o 42%, do 8755. Liczba skarg dotyczących odmowy wypłat przez fundusze zwiększyła się o 80%.

ASIC poinformowała, że od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku do AFCA wpłynęło ponad 19 400 skarg dotyczących 45 funduszy objętych przeglądem branżowym. Porównanie danych z dwóch lat wykazało, że AFCA wykrywało problemy systemowe w skargach niemal dwa razy częściej niż zarządcy funduszy w skargach, które otrzymali.

Przykłady problemów

Regulator ustalił również, że niektórzy zarządcy przypisywali działaniom samych członków ponad 60% zarejestrowanych przyczyn skarg. W jednym przypadku przez lata skarżono się na problem w systemie podatkowym, zanim zarządca sprawdził, czy mógł on dotyczyć innych członków. Według wstępnych szacunków problem mógł dotyczyć około 1200 osób.

W innym przypadku ponad 250 tys. członków w różnych okresach nie mogło uzyskać dostępu do dokumentów online. Dyrektor wykonawczy Rady Usług Finansowych Blake Briggs powiedział, że fundusze w ostatnich latach wzmacniały mechanizmy rozpatrywania skarg i wykrywania problemów systemowych.

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