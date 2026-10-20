W RPA Bank Rezerw może utworzyć spółkę do zarządzania bankomatami, pisze Daily Maverick. Banki komercyjne, które obecnie są właścicielami tych urządzeń, mogą otrzymać rekompensatę lub udziały w nowej strukturze.

Dostęp do gotówki

Celem nowego modelu jest zapewnienie dostępu do gotówki w miejscach, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a także obniżenie kosztów jej wypłaty. Obecnie banki wybierają lokalizacje bankomatów na podstawie oczekiwanego ruchu użytkowników. Dlatego w dużych centrach handlowych jest ich więcej, natomiast w uboższych dzielnicach — mniej.

Publikacja zauważa, że gotówka nadal jest potrzebna, w szczególności pasażerom taksówek typu minibus. Jednocześnie zamożniejsi ludzie częściej płacą za zakupy bezgotówkowo — za pomocą telefonu, zegarka lub innych urządzeń.

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Koszty operacji i rola banków

Autor materiału przypuszcza, że wypłaty gotówki z bankomatów nadal będą płatne, ponieważ jej transport i ochrona wymagają nakładów. Jego zdaniem, aby nowy model odniósł sukces, średni koszt wypłaty środków musi się obniżyć.

Banki już współpracują przy transporcie gotówki, dlatego znaczne oszczędności w tej części procesu nie są oczywiste. Obecny model zachęca również banki do rozbudowy własnych sieci bankomatów: więcej urządzeń może oznaczać większe przychody z prowizji i nowych klientów.

Autor wskazuje jako kolejny możliwy skutek reformy ujednolicenie wyglądu bankomatów, jeśli będą nimi zarządzać wspólna struktura, a nie poszczególne banki.

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