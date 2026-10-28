W Australii roczna inflacja przyspieszyła we wrześniu do 4,3% wobec 4% w sierpniu. W ujęciu miesięcznym indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,8%, a opublikowane dane okazały się wyższe od oczekiwań.

Wrześniowe przyspieszenie

Jak informuje ABC News, nowe dane wzmocniły oczekiwania dotyczące podwyżki stopy procentowej przez Bank Rezerw Australii już w przyszłym tygodniu. Przed publikacją statystyk rynki oceniały prawdopodobieństwo takiej decyzji w listopadzie na ponad 60%.

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Posiedzenie banku centralnego

W ubiegłym tygodniu zastępca prezesa Banku Rezerw Australii Andrew Hauser oświadczył, że perspektywy inflacji wyglądają znacznie gorzej, niż prognozował regulator. Rada ustalająca stopy procentowe rozpocznie posiedzenie w poniedziałek, a decyzję ogłosi we wtorek po południu. Jednocześnie Bank Rezerw Australii ma przedstawić zaktualizowane prognozy gospodarcze, w tym dotyczące inflacji.

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