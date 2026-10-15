W czwartek, 15 października, akcje amerykańskich producentów półprzewodników były na drodze do utraty 2 bln dolarów wartości rynkowej. Gwałtowna wyprzedaż w sektorze trwa od ubiegłego tygodnia.

Straty w ciągu sześciu sesji

W chwili publikacji indeks Philadelphia SE Semiconductor spadał o 3,3%. Spadek ten powiększał straty odnotowane w sektorze podczas poprzednich sześciu sesji giełdowych.

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W ciągu poprzednich sześciu sesji giełdowych spółki z sektora straciły już 1,64 bln dolarów wartości rynkowej. Obecny spadek indeksu powiększał tę redukcję i zbliżał łączne straty do 2 bln dolarów.

Czynniki wyprzedaży

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, presję na akcje producentów chipów nasiliły rosnące oczekiwania podwyżki stóp procentowych oraz obawy dotyczące kosztów rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji. W publikacji wskazano te czynniki jako przyczyny wyprzedaży. Podane wskaźniki odzwierciedlały sytuację na rynku w chwili publikacji.

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