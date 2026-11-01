W Polsce Senat wniósł poprawki do uchwalonego przez Sejm projektu ustawy o zmianach w ustawach dotyczących PIT, CIT i ryczałtu. Dokument przewiduje między innymi podwyższenie stawki podatku od części przychodów z najmu nieruchomości, informuje Interia.

Warunki zastosowania stawki 15%

Zgodnie z projektem dla rocznych przychodów z najmu do 100 tys. złotych stawka pozostanie na poziomie 8,5%. Obecnie do kwoty przekraczającej ten limit stosuje się stawkę 12,5%.

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie stawki do 15% dla kwoty powyżej 100 tys. złotych, ale tylko pod warunkiem, że nieruchomość jest wynajmowana podmiotowi powiązanemu. Jako przykład takiego podmiotu publikacja wskazuje spółkę należącą do bliskich krewnych.

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Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Jeśli roczne przychody z najmu przekroczą 100 tys. złotych, ale najem nie jest realizowany na rzecz podmiotu powiązanego, stawka od kwoty ponad limit pozostanie na poziomie 12,5%. Do obliczenia podatku przychody z najmu kilku nieruchomości będą sumowane.

Procedowanie projektu ustawy trwa

Poprawki Senatu nie dotyczą przepisów o podwyższeniu stawek podatku od najmu. Po ich wniesieniu projekt ustawy skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Aby zmiany weszły w życie, dokument z poprawkami musi zostać ponownie uchwalony przez Sejm, po czym powinien go podpisać prezydent Polski. Prezydent może również zawetować ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z terminem wskazanym w projekcie nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

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