Indeks nastrojów konsumentów w USA spadł w październiku do 48,0 punktu z 48,1 punktu we wrześniu. Jest to drugi najniższy wynik w historii obserwacji po majowym odczycie wynoszącym 44,8 punktu. Dane opublikował program badawczy Surveys of Consumers Uniwersytetu Michigan przed wyborami uzupełniającymi w USA, informuje Al Jazeera.

Wpływ cen na nastroje

Indeks ocenia stosunek Amerykanów do ich obecnej sytuacji finansowej i oczekiwań na kolejne 12 miesięcy, gotowość do dużych zakupów gospodarstwa domowego, a także prognozy dla gospodarki USA na jeden i pięć lat.

Dyrektorka programu Joanne Hsu zaznaczyła, że na oceny konsumentów wpływa przede wszystkim siła nabywcza. Jak podała, wskaźnik nastrojów jest o 10% niższy niż rok temu i o 15% niższy od poziomu z lutego — sprzed rozpoczęcia konfliktu z Iranem.

Uniwersytet powiązał spadek indeksu ze wzrostem cen żywności i paliw na tle utrzymujących się napięć między USA a Iranem. Roczna inflacja wyniosła 3,7% według najnowszego raportu dotyczącego indeksu cen konsumpcyjnych.

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Oceny niezależnych respondentów

Na spadek ogólnego wskaźnika wpłynęły odpowiedzi respondentów identyfikujących się jako politycznie niezależni. Ich indeks wyniósł 42,4 punktu, nieznacznie powyżej historycznego minimum 40,6 punktu odnotowanego w maju.

Od stycznia liczba niezależnych respondentów, którzy wskazali inflację jako czynnik pogarszający ich sytuację finansową, wzrosła o 27%. Wśród republikanów wskaźnik ten wzrósł o 52%, a wśród demokratów — o 15%.

Oczekiwania Amerykanów dotyczące inflacji w ciągu najbliższych pięciu lat wzrosły do 3,5% z 3,4% we wrześniu i 3,2% w marcu. Średnia cena galona benzyny 23 października wyniosła 4,29 dolara, czyli 1,13 dolara za litr, wobec 4,47 dolara miesiąc wcześniej.

W środę Rezerwa Federalna USA ma podjąć ostatnią decyzję w sprawie polityki pieniężnej przed wyborami. Według CME FedWatch prawdopodobieństwo utrzymania stopy w przedziale 3,75–4,00% oceniano na 89,5%.

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