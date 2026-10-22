Japońskie firmy ubezpieczeń na życie mogą w drugiej połowie roku fiskalnego utrzymać lub zwiększyć zakupy krajowych obligacji. Może to potencjalnie wesprzeć przyszłe aukcje japońskich obligacji rządowych, informuje The Japan Times.

Plany ubezpieczycieli

Japan Post Insurance zamierza zwiększyć zakupy obligacji denominowanych w jenach. Daido Life Insurance zrewidowało w górę planowany wzrost portfela krajowych papierów dłużnych, głównie obligacji korporacyjnych.

Meiji Yasuda Life Insurance planuje zasadniczo utrzymać wartość inwestycji w obligacje rządowe, jednocześnie zastępując papiery o niższej rentowności papierami o wyższej rentowności. Przedstawiciel Japan Post Insurance oświadczył, że firma będzie nadal kupować japońskie obligacje rządowe, aby zastępować papiery, których termin wykupu dobiega końca, a po wzroście stóp rozważa wszystkie terminy zapadalności jako potencjalne cele inwestycyjne.

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Popyt na japoński dług rządowy

Według Japońskiego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych ubezpieczyciele na życie w ciągu ostatnich czterech miesięcy byli nabywcami netto ultradługoterminowych japońskich obligacji rządowych. Strateg Societe Generale Stephen Spratt uważa, że ubezpieczyciele mogą zwiększyć popyt na JGB w drugiej połowie roku fiskalnego, ponieważ krajowy popyt zaczyna się odradzać, a wolumeny aukcji ultradługoterminowych papierów spadają.

Rentowności ultradługoterminowych japońskich obligacji rządowych zbliżyły się ostatnio do najwyższych poziomów od kilku dekad. Zwiększyło to atrakcyjność krajowego długu dla japońskich instytucji po latach ultraniskich stóp, które skłaniały inwestorów do lokowania środków w aktywach zagranicznych i bardziej ryzykownych.

Oznaki odbudowy popytu pojawiły się na wtorkowej aukcji 20-letnich JGB: relacja zgłoszonych ofert do wolumenu emisji była najwyższa w historii. Łączne aktywa inwestycyjne japońskich ubezpieczycieli na życie wynosiły pod koniec lipca około 386 bln jenów, czyli 2,4 bln dolarów, według Stowarzyszenia Ubezpieczeń na Życie Japonii.

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