Bank Centralny Cypru wprowadził 1-procentowy bufor kapitałowy ryzyka systemowego dla wszystkich autoryzowanych instytucji kredytowych w kraju. Wymóg wejdzie w życie 31 grudnia 2026 roku i będzie obejmował wszystkie ekspozycje banków, a nie tylko poszczególne instytucje lub rodzaje kredytowania, informuje Cyprus Mail.

Ochrona przed ryzykami strukturalnymi

Decyzję podjęto zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad instytucjami z 2015 roku, ze zmianami. Bank Centralny oświadczył, że zidentyfikował w systemie bankowym Cypru podatności strukturalne, które mogą sprzyjać kumulowaniu się ryzyk systemowych i zagrażać stabilności finansowej.

Regulator oczekuje, że nowy bufor wzmocni zdolność banków do absorbowania strat i dalszego wspierania realnej gospodarki w przypadku niekorzystnego rozwoju wydarzeń. W banku centralnym uważają, że obecne narzędzia makroostrożnościowe niewystarczająco obejmują zidentyfikowane strukturalne ryzyka systemowe.

Nieruchomości i zagrożenia cybernetyczne

Wśród kluczowych czynników ryzyka regulator wymienił zależność małej, otwartej gospodarki Cypru od międzynarodowych procesów gospodarczych i finansowych. Zewnętrzne wstrząsy, według oceny banku centralnego, mogą szybko przenosić się na rynek krajowy.

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Ryzyka wiążą się również z dużym rozmiarem sektora bankowego w stosunku do gospodarki oraz podobieństwem modeli biznesowych instytucji kredytowych. W niekorzystnych okolicznościach może to oznaczać jednoczesny wpływ na kilka banków.

Odrębną podatnością strukturalną pozostaje wysoka koncentracja kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Bank Centralny zwrócił również uwagę na ryzyka cybernetyczne: incydenty mogą powodować jednoczesne zakłócenia operacyjne, straty finansowe i osłabiać zaufanie do systemu finansowego. Rozwój sztucznej inteligencji i bardziej złożone cyberataki, według oceny regulatora, mogą nasilać to zagrożenie.

Stawkę bufora określono po ocenie wskaźników ilościowych i jakościowych, analizie statystycznej, opiniach ekspertów oraz testach warunków skrajnych sektora bankowego. Ustawa przewiduje przegląd stawki co najmniej raz na dwa lata.

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