W Chinach Ludowy Bank Chin oświadczył, że zamierza nadal otwierać krajowe rynki finansowe dla zagranicznych inwestorów. Prezes banku centralnego Pan Gongsheng zaznaczył, że aktywa w juanach mogą odpowiadać na rosnącą potrzebę dywersyfikacji wśród globalnych inwestorów. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Oświadczenie prezesa banku centralnego

Pan Gongsheng wystąpił 15 października na marginesie dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jak stwierdził, stabilny wzrost gospodarczy Chin oraz szybki rozwój branż zaawansowanych technologii zapewniają solidne wsparcie aktywom denominowanym w juanach.

Prezes Ludowego Banku Chin zwrócił również uwagę na rosnące ryzyka geopolityczne, głębokie zmiany w światowej gospodarce oraz szybki rozwój sztucznej inteligencji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany dotyczące juana

Bank centralny Chin zamierza rozszerzać narzędzia zarządzania ryzykiem, aby wspierać inwestycje i finansowanie. Regulator planuje również promować szersze międzynarodowe uznanie i wykorzystywanie obligacji w juanach jako akceptowalnego zabezpieczenia.

Ponadto Ludowy Bank Chin planuje wzmocnić wzajemne połączenia transgranicznej infrastruktury finansowej oraz wspierać rozwój offshore’owych rynków juana. Chiny zintensyfikowały działania na rzecz otwarcia swoich rynków kapitałowych i internacjonalizacji waluty krajowej.

Sytuacja na rynkach globalnych

Globalne rynki finansowe stały się bardziej niestabilne w związku z obawami inwestorów, czy firmy inwestujące znaczne środki w sztuczną inteligencję będą w stanie zapewnić wystarczający wzrost zysków przy wyższych kosztach zadłużenia.

Czytaj nas na