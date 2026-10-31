Bank centralny Kostaryki obniżył prognozę wzrostu gospodarczego kraju w 2026 roku z 3,4% do 3,2%. Prognozę na 2027 rok również zrewidowano w dół — z 3,5% do 3,3%, a pierwsza ocena na 2028 rok wynosi 3,6%. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na raport Banco Central de Costa Rica przedstawiony 30 października 2026 roku.

Eksport zwalnia

Bank centralny oczekuje, że eksport Kostaryki w 2026 roku wzrośnie o 1,4% po wzroście o 8,6% w 2025 roku. Regulator wyjaśnił rewizję prognozy na 2027 rok przede wszystkim mniejszym wkładem popytu zewnętrznego netto, ponieważ oczekuje się, że eksport będzie rósł wolniej.

Produkcja w strefach wolnego handlu, gdzie działają głównie firmy międzynarodowe, według prognozy wzrośnie o 3% w 2026 roku po wcześniejszym wyniku 12,7% w 2025 roku. W 2027 roku jej tempo może przyspieszyć do 4,6%, a w 2028 roku — do 5,3%.

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Spadek zatrudnienia w wolnych strefach

Liczba pracowników w strefach wolnego handlu, obliczana jako trzymiesięczna średnia krocząca, w ciągu roku do sierpnia 2026 roku zmniejszyła się o 1 691 osób — z 197 101 do 195 410. Największy spadek odnotowano w usługach administracyjnych i pomocniczych, usługach profesjonalnych i technicznych oraz w sektorze informacji i komunikacji. Jednocześnie liczba zatrudnionych w przemyśle wzrosła o 4 761 osób.

Prezes banku centralnego Róger Madrigal powiązał spadek zatrudnienia z dostosowaniami dokonywanymi przez globalne firmy. Według danych banku realne wynagrodzenia pracowników w wolnych strefach wzrosły średnio o 2,8%.

Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 0,3%. Bank centralny prognozuje jej stopniowe zbliżanie się do celu 3% — do około 2,7% w drugiej połowie 2027 roku.

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