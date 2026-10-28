28 października Bank Tajlandii po raz czwarty z rzędu utrzymał główną stopę procentową na poziomie 1,00%. Komitet Polityki Pieniężnej jednogłośnie zdecydował o pozostawieniu stopy jednodniowych transakcji repo bez zmian.

Jak informuje Channel NewsAsia, wszyscy 26 ekonomistów ankietowanych przez Reuters spodziewało się takiej decyzji. Większość z nich prognozowała również, że regulator utrzyma stopę na tym poziomie do końca 2027 roku.

Ocena gospodarki

Bank centralny oświadczył, że obecny poziom stopy jest odpowiedni do wspierania ożywienia gospodarczego. Regulator zaznaczył, że inflacja tymczasowo przyspieszyła z powodu czynników podażowych, dlatego komitet będzie monitorował jej perspektywy, związane z nią ryzyka oraz wpływ niskich stóp na długoterminową stabilność makrofinansową.

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Bank Tajlandii poprawił prognozę wzrostu gospodarczego: w 2026 roku oczekuje wzrostu PKB o 2,4%, a w 2027 roku o 2,1%. W czerwcu prognoza wynosiła odpowiednio 2,3% i 1,8%. Jednocześnie regulator uważa, że ogólnie tempo wzrostu pozostaje poniżej potencjału.

Inflacja i wcześniejsze obniżki

Roczna inflacja ogółem przyspieszyła we wrześniu do 2,82%, pozostając w docelowym przedziale banku centralnego od 1% do 3%. Prognozę inflacji na 2026 rok obniżono do 2,1% z 2,2%, a na 2027 rok — do 1,3% z 1,4%.

Od października 2024 roku do lutego 2026 roku regulator sześciokrotnie obniżył stopę łącznie o 150 punktów bazowych, wspierając gospodarkę w warunkach słabego popytu krajowego i wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych. Kolejne posiedzenie w sprawie stopy zaplanowano na 23 grudnia.

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