Turcja planuje do początku 2027 roku zakończyć zmiany legislacyjne, aby wzmocnić walkę z przestępstwami na rynku kapitałowym. Minister skarbu i finansów Mehmet Şimşek poinformował o tym w serwisie społecznościowym NSosyal, podaje Anadolu Agency.

Przejrzystość transakcji

Według Şimşeka planowane środki będą również dotyczyć skoordynowanych operacji funduszy. Mają one zwiększyć przejrzystość rynku i wzmocnić zaufanie inwestorów.

Odpowiednie instytucje już wdrażają istotne zmiany regulacyjne z uwzględnieniem ocen międzynarodowych dostawców indeksów. Regulacje wprowadzone przez turecką Radę Rynków Kapitałowych poprawiły wymianę informacji i zwiększyły przejrzystość danych o ostatecznych właścicielach akcji, zaznaczył minister.

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Wymogi dla funduszy

Przewodnik dla funduszy, opublikowany pod koniec sierpnia, wprowadził cotygodniowe ujawnianie portfeli funduszy hedgingowych. Przewidział również zawiadomienia w przypadku, gdy fundusze notowane na Tureckiej Elektronicznej Platformie Obrotu Funduszami TEFAS przekroczą określone progi posiadania akcji.

Środki ustanowiły także limity koncentracji dla funduszy oraz wymóg przeprowadzania transakcji pożyczkowych na zorganizowanych rynkach zabezpieczonych. Şimşek oświadczył, że władze będą monitorować wyniki nowych rozwiązań i w razie potrzeby bez zwłoki podejmą dodatkowe kroki po konsultacjach z zainteresowanymi stronami.

Za priorytety uznał zakończenie likwidacji problematycznych funduszy oraz ochronę praw inwestorów. Jak powiedział, sankcje będą zdecydowanie stosowane wobec osób naruszających uczciwe i konkurencyjne funkcjonowanie rynków.

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