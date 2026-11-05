W USA wyborcy na Florydzie zatwierdzili poprawkę nr 3, która zwiększy ulgę podatkową dla właścicieli głównego miejsca zamieszkania z 50 tys. dolarów do 150 tys. dolarów w 2027 roku i do 250 tys. dolarów w 2028 roku. Zmiany dotyczą części podatku od nieruchomości, która nie jest przeznaczana na finansowanie szkół. Według Fortune poprawkę poparło 62% wyborców.

Skutki dla właścicieli domów

Ponieważ ulga ma stałą kwotę, jej względny efekt będzie znacznie bardziej odczuwalny dla właścicieli tańszych domów niż dla właścicieli luksusowych nieruchomości. Prawnik specjalizujący się w nieruchomościach Raul Gastesi wyliczył, że przy średniej stawce podatkowej w stanie, po pełnym wdrożeniu poprawki, właściciel głównego miejsca zamieszkania będzie oszczędzać około 2085 dolarów rocznie.

Według jego oceny w przypadku domu o wartości szacunkowej 350 tys. dolarów podatek na lokalne usługi może spaść z około 3135 dolarów do 1050 dolarów. Jednocześnie w przypadku głównego miejsca zamieszkania wartego 50 mln dolarów płatność ta zmniejszy się z około 524 tys. do 522 tys. dolarów rocznie.

Inwestor Michael Ligon zauważył, że do 2028 roku właściciele domów wartych około 400 tys. dolarów mogą zostać zwolnieni ze znacznej części podatku finansującego miasta, hrabstwa i lokalne usługi.

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Zasady dotyczące drugiej nieruchomości

Poprawka obniża również maksymalny roczny wzrost wartości podlegającej opodatkowaniu drugiej nieruchomości, mieszkań na wynajem i innych obiektów, które nie są głównym miejscem zamieszkania, z 10% do 5%. Dla zamożnych właścicieli kilku nieruchomości może to być ważniejsze niż rozszerzenie ulgi dla głównego miejsca zamieszkania.

Z wyliczeń Gastesiego wynika, że jeśli wartość nieruchomości będzie rosła o 8% rocznie, właściciel drugiego domu wartego 50 mln dolarów zaoszczędzi około 15 750 dolarów w pierwszym roku i około 280 tys. dolarów w ciągu pięciu lat.

Nowi stali mieszkańcy Florydy, którzy nie będą mieli takiego statusu na dzień 31 grudnia, zaczną od obecnej ulgi w wysokości 50 tys. dolarów i będą mogli otrzymać jej pełną kwotę dopiero w piątym roku. Według oceny Gastesiego będzie to oznaczać około 8400 dolarów utraconych oszczędności.

Ekonomiści stanowi szacują, że miasta, hrabstwa i specjalne okręgi będą ostatecznie otrzymywać o 11,86 mld dolarów mniej rocznie. Hrabstwo Miami-Dade prognozowało możliwy spadek dochodów o około 385 mln dolarów już w pierwszym roku.

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