Klienci Jaiz Bank w mieście Jos, w stanie Plateau w Nigerii, przeprowadzili protest przed głównym oddziałem banku w związku z twierdzeniami o nieautoryzowanych transakcjach na łączną kwotę ponad 100 mln nigeryjskich nair. Wezwali Bank Centralny Nigerii, rząd federalny oraz Nigeryjskie Stowarzyszenie Adwokackie do interwencji i pomocy w odzyskaniu środków — informuje Premium Times Nigeria.

Hashim Faruk, przedstawiciel protestujących, oświadczył, że spór trwa od 2022 roku. Według niego policja stanu Plateau zbadała skargi i rzekomo ustaliła udział pracownicy banku Habiby Abdulrahman. Faruk twierdzi również, że po śledztwie policja zaleciła bankowi zwrot środków klientom, jednak do tego nie doszło.

Stanowisko banku

Radca prawny Jaiz Bank, Munir Barau, zaprzeczył odpowiedzialności instytucji. Oświadczył, że sporne środki trafiły nie na konta klientów w banku, lecz na prywatne konta Abdulrahman i jej męża, otwarte w Jaiz Bank. Według jego wersji małżeństwo pozyskiwało pieniądze klientów w ramach prywatnych porozumień inwestycyjnych i wypłacało miesięczny dochód do czasu, gdy płatności ustały.

Barau poinformował również, że Abdulrahman i jej mężowi postawiono zarzuty oszustwa oraz przestępczego spisku. Jednocześnie jedna z klientek, Amina Odoko, podkreśla, że jej transakcje odbywały się bezpośrednio w siedzibie Jaiz Bank i zostały potwierdzone dokumentami bankowymi.

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Dokumenty i pozwy

Redakcja dysponuje umową o wspólnym przedsięwzięciu między Abubakarem Idrisem Zakariyą a Munirem Murtalą Muhammadem Dansariną. Zgodnie z dokumentem Zakariya w sierpniu 2025 roku zainwestował 10 mln nair w porozumienie biznesowe. Umowa przewidywała miesięczną wypłatę zysku początkowo w wysokości 400 tys. nair, a po wypłacie 1 mln nair — 360 tys. nair. Jaiz Bank nie jest wskazany jako strona tej umowy.

Wyciąg bankowy odnotowuje również przelew 4 mln nair z 9 maja 2025 roku z dziecięcego konta oszczędnościowego na rzecz Munir Dansarina Global Ventures. Wyciąg nie określa celu transakcji, nie potwierdza jej autoryzacji ani nie ustanawia związku z umową inwestycyjną na 10 mln nair.

Oddzielne pozwy przeciwko Jaiz Bank złożyli do Sądu Najwyższego stanu Plateau w Jos Rose Dayu Gyang, Umar Lawal Hashim oraz Aisha Sani Muhammad we własnym imieniu i w imieniu trojga dzieci, a także Abubakar Idris Zakariya. Dokumenty sądowe potwierdzają wniesienie pozwów, lecz nie ustalają odpowiedzialności banku i nie zawierają danych o wynikach rozpatrzenia spraw.

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