W USA akcje spółek związanych z centrami danych spadły w handlu przed otwarciem rynku po zwycięstwie Demokratów w Senacie i Izbie Reprezentantów. Jednocześnie wzrosły notowania spółek z sektora energii odnawialnej. Według Channel NewsAsia inwestorzy oczekują, że kontrola Demokratów nad Kongresem wzmocni nadzór nad rozwojem sztucznej inteligencji i utrzyma federalne wsparcie dla czystej energii.

Reakcja akcji spółek centrów danych

Akcje operatora centrów danych Core Scientific straciły 2,8%, a Iren — 1,4%. Akcje Applied Digital i CoreWeave również nieznacznie spadły.

W materiale zaznaczono, że szybka budowa centrów danych w tym roku wywołała sprzeciw społeczny. Inwestorzy są także coraz bardziej zaniepokojeni znacznymi wydatkami na SI, które dotychczas nie przyniosły przekonujących wyników finansowych.

Analitycy nie oczekują, że inicjatywy legislacyjne będą w stanie znacząco powstrzymać budowę centrów danych. Jednocześnie Kongres kontrolowany przez Demokratów może przeprowadzić więcej przesłuchań i dochodzeń dotyczących rozbudowy infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Strateg inwestycyjny Quilter Keith Rist oświadczył, że ograniczenia dalszego rozwoju SI mogą spowolnić wzrost gospodarczy USA.

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Wzrost akcji czystej energii

Akcje producenta sprzętu solarnego First Solar wzrosły o 9,4%, firmy instalującej domowe systemy fotowoltaiczne Sunrun — o 10%, a producenta falowników Enphase Energy — o 7,6%. Akcje dewelopera projektów czystej energii NextEra Energy zyskały 2,2%.

Europejskie spółki Vestas i Orsted podrożały odpowiednio o 5% i 7%, a akcje portugalskiej EDP Renewables wzrosły o 4,4%. Demokraci planują zbadać próby administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczące uchylenia przepisów o emisjach i mogą wykorzystać ustawę Congressional Review Act, aby uchylić regulacje ułatwiające sprzedaż ciężarówek i SUV-ów napędzanych gazem.

Inne sektory

Akcje SpaceX spadły o 3,2%, Tesli — o 3,6%, a Trump Media & Technology Group straciły 7%. Potaniały także akcje spółek zbrojeniowych: Northrop Grumman o 5%, podczas gdy RTX, Lockheed Martin i L3Harris straciły po ponad 3%.

Natomiast akcje operatorów szpitali HCA Healthcare i Universal Health Services wzrosły o 3,7% i 2,2%, a ubezpieczycieli Centene i Molina — odpowiednio o 4,5% i 6%. Akcje operatorów więzień GEO Group i CoreCivic spadły odpowiednio o 6,7% i 5,2%.

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