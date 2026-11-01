Rząd Australii nie obiecał, że grudniowa aktualizacja budżetu federalnego będzie obejmować więcej oszczędności niż nowych wydatków. Minister finansów Katy Gallagher powiedziała to w obliczu presji inflacyjnej i oczekiwań na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Jak informuje ABC News, rząd ma przedstawić w grudniu śródroczną prognozę gospodarczą i fiskalną.

Decyzje budżetowe są nadal podejmowane

Gallagher powiedziała, że rząd pracuje nad znalezieniem oszczędności, ale nie chce uprzedzać decyzji Komisji Przeglądu Wydatków. Według niej ona i skarbnik Jim Chalmers podejmują w tym kierunku znaczne wysiłki, jednak ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Minister odrzuciła również sugestie, że poszukiwanie oszczędności wywołało napięcia w gabinecie. Stwierdziła, że to normalne, iż ministrowie prowadzą aktywne dyskusje i wyrażają odmienne poglądy. Gallagher dodała, że wcześniejsze budżety i śródroczne aktualizacje rządu generalnie poprawiały wskaźniki budżetowe, a ostatnie decyzje polityczne przewidywały więcej oszczędności niż nowych wydatków.

Presja inflacyjna

Chalmers wcześniej także odmówił zagwarantowania oszczędności netto w aktualizacji budżetu. Stało się to po tym, jak roczna inflacja za 12 miesięcy do września wyniosła 4,3%, przekraczając oczekiwania i wzmacniając spekulacje o podwyżce stóp przez Bank Rezerw Australii na posiedzeniu we wtorek.

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Według Gallagher presja na budżet rośnie również z powodu potrzeb systemów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. Oświadczyła, że wydatki w tych obszarach są konieczne dla wsparcia Medicare oraz likwidacji zaległości w rozpatrywaniu wniosków weteranów.

Główna ekonomistka Banku Rezerw Australii Sarah Hunter powiedziała w zeszłym tygodniu, że wydatki rządu federalnego i rządów stanowych z pewnością przyczyniają się do presji popytowej w gospodarce. Jednocześnie zaznaczyła, że bank centralny nie powinien doradzać rządowi w sprawie jego polityki wydatkowej.

Lider opozycji Angus Taylor powiedział, że rząd mógłby zrobić więcej, aby złagodzić inflację i presję na stopy procentowe. Z kolei minister Murray Watt twierdzi, że w ostatnim roku finansowym wzrost popytu w sektorze prywatnym potroił się, podczas gdy wzrost popytu publicznego zmniejszył się o połowę.

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