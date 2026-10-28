Kraje i regiony najbardziej zgodne ze Stanami Zjednoczonymi dokonały od stycznia do sierpnia 2026 roku zakupów netto amerykańskich obligacji skarbowych o wartości 174,3 mld dolarów, z wyłączeniem krótkoterminowych bonów. To o ponad 60% mniej niż rok wcześniej i najniższy wynik dla tego okresu od 2021 roku, podaje The Japan Times.

Najbardziej zauważalny spadek odnotowano w Azji. Japonia, największy zagraniczny posiadacz amerykańskich obligacji skarbowych, kupiła w ciągu ośmiu miesięcy papiery o wartości zaledwie 389 mln dolarów — o 99% mniej rok do roku. Korea Południowa sprzedała papiery za 23,8 mld dolarów, co było największą sprzedażą netto w tym okresie w statystykach dostępnych od 1977 roku. Tajwan również był sprzedawcą netto.

Możliwe czynniki

Analitycy wskazują jako możliwe przyczyny osłabienie walut azjatyckich, wzrost rentowności obligacji na rynkach krajowych, większy popyt na akcje oraz obawy dotyczące polityki USA. Osłabienie jena i wona południowokoreańskiego zmniejszyło siłę nabywczą, a rządy wykorzystywały również rezerwy walutowe.

W maju przedstawiciel japońskiego Ministerstwa Finansów oświadczył, że sprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych w celu wsparcia jena może przynieść odwrotny skutek. We wrześniu Bank Korei poinformował o zamiarze rozszerzenia inwestycji części rezerw zarządzanych przez krajowych zarządzających aktywami poza amerykańskie obligacje.

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Japońscy inwestorzy mają więcej zachęt, by pozostawiać kapitał w kraju, ze względu na wieloletnie maksima rentowności na rynku krajowym. Jednocześnie inwestorzy z Korei Południowej preferują akcje, a kapitał z Tajwanu częściowo przeniósł się do akcji i depozytów.

Ograniczenia statystyk

Szacunek obejmuje 57 krajów i regionów oraz uwzględnia transakcje inwestorów oficjalnych i prywatnych dotyczące papierów o pierwotnym terminie zapadalności przekraczającym rok. Poziom zgodności z USA określano na podstawie tego, jak często kraje głosowały tak samo jak Waszyngton w kluczowych rezolucjach ONZ.

Jednocześnie statystyki nie rozdzielają zakupów rządów i inwestorów prywatnych na poziomie poszczególnych państw. Ponadto dane amerykańskie mogą przypisywać papiery krajowi depozytariusza lub pośrednika, a nie ostatecznemu właścicielowi. Dlatego dane dotyczące Wielkiej Brytanii i Belgii mogą częściowo odzwierciedlać transakcje inwestorów z innych krajów.

Cudzoziemcy nadal posiadali amerykańskie obligacje skarbowe o wartości 7,85 bln dolarów według stanu na sierpień, co jest poziomem bliskim historycznego maksimum. Ich udział w rynku spadł jednak do mniej niż jednej trzeciej wobec szczytowych 52% w 2012 roku. Udział długu federalnego posiadany przez prywatnych inwestorów, w tym banki, fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne, szacuje się na około 70% — niemal najwięcej od 1990 roku.

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