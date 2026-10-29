29 października rząd Wietnamu zatwierdził plan, zgodnie z którym do 2030 roku minimalny udział państwa w bankach państwowych ma wynosić 65%. Decyzja jest częścią szerszego programu restrukturyzacji kapitału państwowego w dużych przedsiębiorstwach i bankach, informuje Channel NewsAsia.

Obecne udziały w bankach

W chwili publikacji państwo posiadało 76,73% akcji BIDV, 74,80% akcji Vietcombanku i 64,46% akcji VietinBanku. Wskaźniki BIDV i Vietcombanku przekraczają planowane minimum, podczas gdy udział państwa w VietinBanku jest niższy niż 65%.

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Plan określa minimalny poziom własności państwowej do 2030 roku. Źródło nie precyzuje, w jaki sposób rząd ma zapewnić osiągnięcie tego poziomu w poszczególnych bankach.

Plany dotyczące Vietnam Airlines

Osobno rząd poinformował, że w ramach planu restrukturyzacji udział państwa w linii lotniczej Vietnam Airlines ma zostać zwiększony do 86,42% do 2030 roku. Obecnie udział państwa w spółce wynosi 39,29%.

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