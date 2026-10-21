Zastępca prezesa Banku Japonii Ryōzō Himino oświadczył, że bank centralny powinien nadal podnosić stopy procentowe ze względu na wysokie ryzyko inflacyjne. Inflacja bazowa w Japonii jest bliska celowi regulatora wynoszącemu 2%, a warunki finansowe pozostają łagodne.

Inflacja zbliża się do celu

Jak informuje Channel NewsAsia, Himino powiedział parlamentowi, że średnio- i długoterminowe oczekiwania inflacyjne nadal rosną. Według niego inflacja bazowa prawdopodobnie zbliży się do poziomów zgodnych z celem Banku Japonii.

Na wzrost cen wpływa drożejące paliwo i surowce. Jednocześnie silny globalny popyt na AI również zwiększa presję cenową, ponieważ przyczynia się do wzrostu eksportu i inwestycji kapitałowych, zaznaczył zastępca prezesa banku centralnego.

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Warunki finansowe pozostają łagodne

Himino podkreślił, że nawet po podwyżce stóp w ubiegłym miesiącu warunki finansowe w kraju pozostają stymulujące. Powiązał to z nadal niskimi realnymi kosztami pożyczek oraz silnym wzrostem kredytowania bankowego.

Według oceny urzędnika opóźnianie koniecznego dostosowania wsparcia monetarnego może zwiększyć ryzyko inflacyjne i w długiej perspektywie zaszkodzić gospodarce.

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