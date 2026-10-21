W Sydney w Australii zastępca prezesa Banku Rezerw Australii Andrew Hauser oświadczył, że perspektywy inflacji stały się „znacznie gorsze”, niż prognozował regulator. Wskazuje to na możliwość kolejnej podwyżki stóp procentowych już w listopadzie, informuje ABC News.

Według Hausera wysoka inflacja zaczyna się utrwalać w australijskiej gospodarce. RBA widzi oznaki, że część osób nie jest pewna, czy uda się sprowadzić inflację do poziomu docelowego lub utrzymać ją na nim przez dłuższy czas.

Oczekiwania inflacyjne

Bank Rezerw Australii dąży do inflacji w przedziale 2–3% średnio w czasie. Według danych indeksu cen konsumpcyjnych za sierpień inflacja w kraju wyniosła 4%.

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Hauser zauważył, że badania ankietowe i kontakty regulatora z biznesem wskazują na rosnący odsetek firm, które uważają, że inflacja na poziomie 3–3,5% może stać się nową normą. Przesunięcie oczekiwań inflacyjnych od poziomu docelowego nazwał „koszmarem bankiera centralnego”.

Decyzja w sprawie stóp

Według LSEG rynki oceniają prawdopodobieństwo podwyżki stóp w listopadzie na 42%. Jeszcze w zeszłym tygodniu wskaźnik ten spadł poniżej 20% po tym, jak stopa bezrobocia we wrześniu wzrosła do pięcioletniego maksimum, wynoszącego 4,7%.

Hauser przyznał, że dane z rynku pracy okazały się nieco słabsze od oczekiwań, ale podkreślił, że nadal należą do najniższych wśród krajów G20. Jak zaznaczył, gospodarka potrzebuje pewnego osłabienia. Bank Rezerw Australii opublikuje kolejną decyzję w sprawie stóp i kwartalne prognozy 3 listopada.

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