W Bangkoku w Tajlandii zastępczyni gubernatora Banku Anglii ds. stabilności finansowej Sarah Breeden oświadczyła, że banki muszą przygotować niezależne systemy odzyskiwania na wypadek skutecznych cyberataków wykorzystujących sztuczną inteligencję. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Niezależne odzyskiwanie systemów

Według Breeden instytucje finansowe nie mogą już zakładać, że ich cyberochrona jest nieprzenikniona. Powiedziała, że należy rozważyć możliwości przywrócenia kluczowych usług w całym systemie finansowym.

Chodzi o tak zwane systemy bare metal — kompleksy techniczne całkowicie niezależne od głównej infrastruktury IT banku. Mogą zostać uruchomione, jeśli podstawowe systemy operacyjne instytucji zostaną skompromitowane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

SI jako ryzyko dla infrastruktury finansowej

Breeden wystąpiła na dorocznym spotkaniu Instytutu Finansów Międzynarodowych w Bangkoku 15 października. Ostrzegła również, że rozwój sztucznej inteligencji osiągnął już poziom, na którym technologia ta stanowi ryzyko systemowe dla światowej infrastruktury finansowej.

W jej ocenie rozwój SI zwiększył ryzyko cyberataków na większą skalę i bardziej złożonych. Podkreśliła znaczenie podstawowej higieny cybernetycznej i wskazała możliwość paraliżu banku o znaczeniu systemowym lub kluczowej infrastruktury w wyniku ataku jako jeden z głównych powodów do niepokoju.

Czytaj nas na