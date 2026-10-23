Ceny złota 23 października spadły i zbliżyły się do najniższego poziomu od niemal trzech miesięcy. Na godzinę 06:30 GMT uncja metalu szlachetnego kosztowała 4 015,63 USD, czyli o 9,19 USD, lub 0,23%, mniej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Dynamika cen

W ciągu ostatniego miesiąca złoto potaniało o 6,08%, a w ciągu ostatniego roku — o 2,36%. Spadek nastąpił w związku z wyprzedażą akcji spółek technologicznych i firm związanych ze sztuczną inteligencją. Inwestorzy sprzedawali metale szlachetne, aby pokryć straty w innych częściach swoich portfeli.

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Wpływ sektora technologicznego i ropy

Obawy dotyczące wartości inwestycji w AI nasiliły się po tym, jak Meta Platforms poinformowała o zamiarze zwiększenia nakładów kapitałowych. Wywołało to obawy, że spółki technologiczne mogą zaciągać dodatkowy dług, aby finansować ekspansję.

Na złoto wpływał również wzrost cen ropy, który zwiększył ryzyko inflacyjne i oczekiwania dłuższego utrzymywania się wysokich stóp procentowych. Wyższe stopy zazwyczaj zmniejszają atrakcyjność złota w porównaniu z aktywami przynoszącymi dochód odsetkowy. Jednocześnie niepewność dotycząca trwałości inwestycji w AI skłoniła rynki do ograniczenia oczekiwań na dalsze podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną USA, co częściowo wsparło metale szlachetne.

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