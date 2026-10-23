Światowe ceny złota spadały w piątek i zmierzają ku najgorszemu tygodniowemu wynikowi od czerwca w związku z oczekiwaniami, że Rezerwa Federalna USA może dłużej utrzymywać wysokie stopy procentowe. O godz. 05:54 GMT złoto spot potaniało o 0,1%, do 4021,04 dolara za uncję, a od początku tygodnia straciło 3,6%. Wcześniej podczas sesji cena osiągnęła najniższy poziom od 20 lipca, informuje Asharq Al-Awsat.

Poziom 4000 dolarów za uncję

Grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 0,6%, do 4035,50 dolara za uncję. Szef działu badań rynkowych Capital.com Monte Safieddine powiedział, że spekulanci próbują utrzymać cenę powyżej poziomu 4000 dolarów. Jego zdaniem trwały spadek poniżej tego poziomu będzie oznaczał, że rynek przestał uwzględniać w cenach łagodzenie polityki pieniężnej, a zamiast tego oczekuje utrzymującej się inflacji, wysokiej rentowności obligacji i silniejszego dolara.

Na rynek wpłynął także wzrost cen ropy po atakach Huti w Arabii Saudyjskiej, które nasiliły obawy o możliwe zakłócenia dostaw energii z Bliskiego Wschodu. Wyższe ceny energii wspierają oczekiwania, że Fed będzie dłużej utrzymywać wysokie stopy, oraz zwiększają koszt alternatywny posiadania złota, które nie przynosi dochodu odsetkowego.

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Oczekiwania wobec Fedu

Inwestorzy oczekują na posiedzenie Rezerwy Federalnej 27–28 października oraz publikację w przyszłym tygodniu danych o wydatkach na konsumpcję osobistą. Wskaźnik ten jest preferowaną przez amerykański bank centralny miarą inflacji w ramach celu 2%.

Uczestnicy rynku w większości oczekują, że Fed nie zmieni stóp na najbliższym posiedzeniu. Jednocześnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu ocenia się na 76%. Wśród innych metali szlachetnych srebro potaniało o 0,4%, do 54,31 dolara za uncję, podczas gdy platyna zyskała 0,3%, do 1574,33 dolara, a pallad wzrósł o 0,3%, do 1056,49 dolara. Wszystkie trzy metale również zmierzają ku tygodniowym spadkom.

Analitycy HSBC w nocie badawczej opublikowanej w czwartek obniżyli średnie prognozy cen platyny i palladu na 2026 rok, powołując się na zmianę fundamentalnych czynników rynkowych oraz zamykanie pozycji przez inwestorów.

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