Cena złota w piątek spadła poniżej poziomu 3900 dolarów za uncję. Na rynku spot metal był notowany o godz. 17:50 GMT po 3880 dolarów za uncję, co oznacza spadek o 3,5% w ciągu dnia, poinformowała Anadolu Agency.

Dynamika metali szlachetnych

W ciągu ostatniego miesiąca złoto potaniało o 7,14%, a w ujęciu rocznym jego cena spadła o 10,19%. Spadek notowań nastąpił przy utrzymujących się wysokich światowych cenach energii.

Srebro straciło 6% wartości i było notowane po 49 dolarów za uncję. W ujęciu rocznym cena tego metalu spadła o 31,1%.

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Ceny ropy i gazu

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 2,7% — do 113,7 dolara za baryłkę. Wcześniej w tym tygodniu przekraczały 117 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od lipca.

Europejska cena gazu ziemnego wynosiła 103,5 euro, czyli 115,4 dolara, za megawatogodzinę. Utrzymywała się w pobliżu najwyższych poziomów od końca 2022 roku.

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