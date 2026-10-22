Na światowych rynkach w czwartek złoto potaniało do poziomu poniżej 4100 dolarów za uncję, a srebro straciło ponad 3,5% w związku ze wzrostem notowań ropy po wydarzeniach w Arabii Saudyjskiej. O godz. 08:00 czasu GMT złoto było notowane po 4088,95 dolara za uncję, tracąc 52,15 dolara, czyli 1,26%. Srebro potaniało o 2,07 dolara, czyli 3,57%, do 55,89 dolara za uncję, informuje Anadolu Agency.

Wzrost notowań ropy

Oba metale szlachetne oddały zyski z poprzedniej sesji po nasileniu napięć na Bliskim Wschodzie, które podbiło ceny ropy. Notowania ropy wzrosły po ataku drona na pole naftowe Shaybah należące do Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Stany Zjednoczone nakazały również części personelu oraz członkom ich rodzin opuszczenie placówek dyplomatycznych w Arabii Saudyjskiej.

Oczekiwania dotyczące stóp

Wzrost kosztów energii nasilił obawy o utrzymującą się inflację i osłabił oczekiwania dotyczące złagodzenia polityki pieniężnej. Według ocen rynkowych Rezerwa Federalna USA pozostawi stopy procentowe bez zmian w przyszłym tygodniu. Komentarze przewodniczącego Fed Kevina Warsha z ubiegłego piątku, według ocen rynkowych, miały niewielki wpływ na oczekiwania dotyczące pauzy.

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Rynki nadal oczekiwały również możliwej podwyżki stóp w grudniu z powodu presji inflacyjnej związanej z energią. Europejski Bank Centralny i Bank Japonii również mają pozostawić stopy bez zmian w przyszłym tygodniu. W ciągu ostatniego miesiąca złoto potaniało o 4,62%, a srebro o 13,11%.

Złoto tradycyjnie jest uznawane za zabezpieczenie przed inflacją, jednak wyższe stopy procentowe zmniejszają jego atrakcyjność, ponieważ posiadanie tego aktywa nie przynosi dochodu odsetkowego.

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