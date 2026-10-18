W Nottingham w Wielkiej Brytanii fundusz Nottingham University Hospitals (NUH) zwolnił 15 pracowników NHS za niewłaściwy dostęp do dokumentacji medycznej ofiar ataku z 2023 roku. Informuje o tym The Guardian.

Wyniki dochodzenia

W trakcie wewnętrznego dochodzenia NUH wydał również 15 ostatecznych pisemnych ostrzeżeń i dwa pierwsze pisemne ostrzeżenia. Kontrola objęła lekarzy, pielęgniarki, zarejestrowanych specjalistów medycznych oraz innych pracowników. Rodziny zabitych zostały w tym tygodniu poinformowane o najnowszych wynikach dochodzenia.

Według dyrektora medycznego NUH Manjita Shemara nie ma usprawiedliwienia dla uzyskania dostępu do dokumentacji pacjenta bez właściwego powodu. Fundusz oświadczył, że będzie nadal badać przypadki niewłaściwego dostępu, szkolić personel w zakresie zasad postępowania z informacjami medycznymi oraz wdrażać system wykrywania możliwych wycieków danych.

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Atak w Nottingham

W czerwcu 2023 roku Valdo Calocane zabił dwoje 19-letnich studentów — Barnaby'ego Webbera i Grace O'Malley-Kumar — oraz 65-letniego dozorcę Iana Coatesa. Próbował również zabić trzy inne osoby w mieście.

W styczniu 2024 roku sąd nakazał bezterminową hospitalizację Calocane'a po tym, jak przyznał się do winy za zabójstwo przy ograniczonej odpowiedzialności oraz usiłowanie zabójstwa. W maju NUH informował o zwolnieniu 11 pracowników, którzy bezprawnie uzyskali dostęp do dokumentacji ofiar.

W ubiegłym miesiącu szef NHS England Jim Mackey oświadczył, że pracownicy podejrzewani o niewłaściwy dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów będą natychmiast odsuwani od pracy i pozbawiani dostępu do systemów komputerowych służby zdrowia.

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