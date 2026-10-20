W Stanach Zjednoczonych około 60% starszych kobiet o wysokim poziomie słabości, które przeżyły inwazyjnego raka piersi, nie korzystało w ciągu roku z domowej opieki zdrowotnej objętej Medicare. O wynikach badania opublikowanego w Journal of the National Cancer Institute informuje News-Medical.

Dane z badania

Naukowcy przeanalizowali 347 953 „osobolat obserwacji” dotyczących 134 410 kobiet w wieku od 66 lat z inwazyjnym rakiem piersi. Do próby włączono kobiety od dwóch do dziesięciu lat po postawieniu diagnozy. Dane obejmowały lata 2017–2020.

Badacze wykorzystali zapisy z rejestru Surveillance Epidemiology and End Results, dane o zapisach do Medicare i wypłatach ubezpieczeniowych w ramach programu, a także oceny przeprowadzane przez pielęgniarki i terapeutów na początku świadczenia domowej opieki zdrowotnej. Uczestniczek Medicare Advantage nie uwzględniono w analizie.

Autorzy obliczyli wskaźnik słabości na podstawie diagnoz i informacji o sprzęcie medycznym w danych Medicare. Do oznak słabości zaliczono między innymi trudności z kąpielą i ubieraniem się, problemy z chodzeniem, upadki, zaburzenia pamięci, nietrzymanie moczu oraz wyczerpanie.

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Korzystanie z usług

Wysoki poziom słabości stwierdzono u około 7% wszystkich uczestniczek. Z domowej opieki zdrowotnej Medicare w ciągu roku korzystało około 40% kobiet z tej grupy, podczas gdy wśród wszystkich uczestniczek badania odsetek ten wynosił 11%.

Badanie oceniało fakt korzystania z usług, a nie to, czy kobiety spełniały warunki ich otrzymania. Tradycyjny program Medicare obejmuje osobistą opiekę w domu tylko wtedy, gdy jest ona związana z potrzebą wykwalifikowanej opieki medycznej, a osoba nie może opuszczać domu. Dlatego osoby, które przede wszystkim potrzebują pomocy przy kąpieli, ubieraniu się i innych codziennych czynnościach, mogą nie kwalifikować się do takiego świadczenia.

Słabość po leczeniu

Kobiety sześć do dziesięciu lat po diagnozie raka były tak samo słabe jak te, u których minęły dwa do pięciu lat. Główna autorka pracy, Xuanzi Shirley Qin, adiunktka w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Maryland, zaznaczyła, że może to wskazywać na większy wpływ starzenia się niż następstw leczenia raka. Autorzy proponują również, aby badanie przesiewowe pod kątem słabości stało się rutynową częścią dalszej opieki medycznej po zakończeniu leczenia.

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