W amerykańskim stanie Georgia badacze z Northwestern University przeanalizowali dane dotyczące 130 267 dzieci urodzonych w 2017 roku i śledzili śmiertelność ich ojców do 2022 roku. W tym czasie zmarło 796 ojców, a naukowcy sklasyfikowali około 60% tych zgonów jako potencjalnie możliwe do uniknięcia, podaje ScienceDaily. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Pediatrics.

Przyczyny zgonów

Wśród przyczyn śmierci badacze wymienili 143 zabójstwa, 142 przypadki niezamierzonych urazów, 102 samobójstwa oraz 93 zgony z powodu przedawkowania. Naturalne przyczyny zgonu odnotowano w 296 przypadkach. Nienaturalne przyczyny częściej występowały wśród młodszych ojców.

Naukowcy zestawili rejestry urodzeń dzieci z danymi o zgonach mężczyzn wskazanych w aktach urodzenia. Analizowali również ogólne wskaźniki śmiertelności oraz cechy społeczno-demograficzne zmarłych. Niezamężny status ojca oraz porody opłacone przez Medicaid wiązały się z wyższym ryzykiem zabójstwa. Wśród zmarłych ojców częściej byli starsi, niehiszpańskojęzyczni czarnoskórzy mężczyźni, mężczyźni niepozostający w związku małżeńskim i mieszkańcy terenów wiejskich, a także ojcowie dzieci, których porody opłacał Medicaid.

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Porównanie śmiertelności

Jednocześnie wśród mężczyzn w wieku od 20 lat ojcowie ogólnie mieli niższe wskaźniki śmiertelności niż mężczyźni, którzy nie byli ojcami. W szczególności wśród mężczyzn w wieku 30–34 lat w Georgii odnotowano 120 zgonów na 100 tysięcy ojców wobec 231 zgonów na 100 tysięcy mężczyzn bez dzieci.

Badacze nie ustalili, czym można wyjaśnić tę różnicę. Zaznaczyli, że w USA działają mechanizmy szczegółowego badania zgonów matek w pierwszym roku życia dziecka, podczas gdy nie istnieje podobny system monitorowania śmiertelności ojców. Analizę ogólnokrajową obecnie utrudnia fakt, że przy łączeniu danych stanowych usuwa się identyfikatory osobowe potrzebne do zestawiania rejestrów urodzeń i zgonów.

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