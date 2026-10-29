W Anglii badanie 24 132 uczniów wykazało, że 2,7% respondentów w ciągu poprzedniego roku korzystało ze sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w celu wsparcia zdrowia psychicznego. Wśród użytkowników AI, którzy odpowiedzieli na osobne pytanie, 63,2% stwierdziło, że chciałoby otrzymać dodatkowe wsparcie — informuje News-Medical.

Jak nastolatki oceniały AI

Naukowcy przeanalizowali dane z badania OxWell Student Survey, przeprowadzonego od lutego do maja 2025 roku głównie w Oxfordshire i Liverpoolu. Do analizy włączono uczestników poniżej 18. roku życia, których średni wiek wynosił 14 lat.

O korzystaniu z AI ogólnego przeznaczenia lub platform opartych na dużych modelach językowych w celu wsparcia zdrowia psychicznego poinformowało 662 nastolatków. Wśród osób, które oceniły swoje doświadczenia, 55,9% uznało je za pomocne, 31,4% za ani pomocne, ani niepomocne, a 12,8% za niepomocne. Wskaźnik potrzeby dodatkowej pomocy odzwierciedla subiektywne poczucie niezaspokojonej potrzeby i nie dowodzi, że wsparcie ze strony AI było niewystarczające.

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AI wykorzystywano głównie wraz z innym wsparciem

Większość użytkowników AI korzystała także z innych form wsparcia zdrowia psychicznego: 92,1% zgłosiło otrzymywanie pomocy z innych źródeł, a 46,1% korzystało z formalnych usług w ciągu roku. Tylko 52 uczestników korzystało z AI bez jakiegokolwiek innego wsparcia. Kolejnych 57 łączyło je z innymi zasobami internetowymi, ale nie miało wsparcia offline. Łącznie te dwie grupy stanowiły 16,5% użytkowników AI.

Korzystanie z takich platform odnotowywano częściej wśród transpłciowych i zróżnicowanych pod względem płci nastolatków, a także wśród respondentów z wyższymi wskaźnikami objawów depresji i lęku, doświadczeniem samookaleczenia, częstym poczuciem samotności, brakiem żywności lub epizodami nękania. Większa potrzeba dodatkowego wsparcia również częściej wiązała się z wyższymi wskaźnikami depresji i lęku, samookaleczeniem oraz samotnością.

Autorzy zaznaczyli, że szkoły do badania dobierano w sposób nielosowy, a jego uczestnicy uczyli się głównie w Oxfordshire i Liverpoolu. Dlatego wyniki mogą nie odzwierciedlać sytuacji wśród wszystkich nastolatków w Anglii. Badanie nie oceniało także klinicznej adekwatności, bezpieczeństwa ani skuteczności porad uzyskanych od AI.

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