Naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa i innych instytucji przeanalizowali 260 internetowych opinii o leku na bezsenność — lemboreksancie. Jak informuje News-Medical, 70 autorów opinii — około jedna czwarta próby — już przerwało przyjmowanie leku lub planowało to zrobić.

Opinie opublikowane w latach 2020–2023 badali specjaliści z Rutgers Institute for Brain Health, Virginia Commonwealth University i University of Sydney. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Sleep Medicine. Lemboreksant, sprzedawany w USA pod nazwą handlową Dayvigo, został zatwierdzony w 2019 roku do leczenia bezsenności.

Działania niepożądane częściej wspominali ci, którzy przerwali przyjmowanie

Autorzy opinii, którzy przerwali lub zamierzali przerwać przyjmowanie leku, rzadziej informowali o jego korzyściach. Jednocześnie skargi na zły lub przerywany sen występowały w tej grupie mniej więcej tak samo często jak wśród pozostałych autorów opinii. Najbardziej zauważalną różnicą były wzmianki o działaniach niepożądanych.

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Paraliż senny wymieniło 40% osób, które przerwały lub planowały przerwać przyjmowanie lemboreksantu, podczas gdy wśród pozostałych autorów opinii odsetek ten wynosił 15%. Częściej informowali oni również o wyrazistych snach lub koszmarach oraz senności następnego dnia. Ogółem około jedna trzecia autorów opinii zgłosiła wyraźną poprawę snu, połowa — niewielki efekt lub jego brak, a dwie trzecie wspomniało o co najmniej jednym działaniu niepożądanym.

Opinie internetowe nie odzwierciedlają częstości reakcji wśród wszystkich pacjentów

Naukowcy zastrzegli, że na podstawie opinii w internecie nie można określić częstości tych zjawisk wśród wszystkich osób przyjmujących lek: osoby z bardzo pozytywnymi lub bardzo negatywnymi doświadczeniami mogą częściej publikować oceny. W dwóch głównych badaniach klinicznych lemboreksantu paraliż senny odnotowano u mniej niż 2 na 100 uczestników, a koszmary lub nietypowe sny — u 1–3 na 100.

Naukowcy przypuszczają, że wyraziste sny i paraliż senny mogą być związane z wpływem blokowania oreksyny na fazę snu ze snami. Większość autorów opinii, w tym osoby, które zrezygnowały z leku, przyjmowała go krócej niż miesiąc. Badacze podkreślili, że zmianę lub przerwanie zaleconego leczenia należy skonsultować z lekarzem.

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