W USA około 80% uczniów szkół średnich miało umiarkowany lub niski łączny wynik zdrowia sercowo-naczyniowego według pięciu kryteriów. Wyniki analizy danych z krajowego badania Youth Risk Behavior Survey za 2025 rok opublikowano w wydawnictwie CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, podaje News-Medical.

Wyniki badania

Badacze przeanalizowali dane 5192 uczniów spośród 10 710 uczestników badania, którzy mieli informacje dotyczące wszystkich pięciu wskaźników. Średni łączny wynik wyniósł 65,3 na 100, co odpowiada kategorii umiarkowanej. Wysoki łączny wynik od 80 do 100 uzyskało 21% uczniów, umiarkowany — 61%, a niski — 18%.

Ocena obejmowała aktywność fizyczną, dietę, sen, wskaźnik masy ciała oraz wskaźnik narażenia na nikotynę. Najniższy średni wynik odnotowano dla diety — 39,3. Wyniki dotyczące snu i aktywności fizycznej były umiarkowane — odpowiednio 59,1 i 62. Najwyższe wyniki uzyskały wskaźnik masy ciała — 85,4 — oraz wskaźnik narażenia na nikotynę — 80,5. Wyższy wynik wskaźnika masy ciała oznaczał korzystniejszy status masy ciała, a nie większą masę ciała.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice i ograniczenia

Dziewczęta miały niższy wynik ogólny oraz niższe oceny snu i aktywności fizycznej niż chłopcy, jednak wyższy wynik wskaźnika masy ciała. Uczniowie klas 10–12 mieli niższe wyniki ogólne niż uczniowie dziewiątych klas; u dwunastoklasistów były one również niższe niż u dziesięcioklasistów.

Najwyższy średni łączny wynik odnotowano wśród uczniów pochodzenia azjatyckiego, a najniższy — wśród czarnoskórych uczniów. Odsetek uczniów z wysokim łącznym wynikiem był niższy wśród dziewcząt, uczniów klas 10–12, a także wśród uczniów latynoskich i czarnoskórych w porównaniu z białymi, wielorasowymi oraz uczniami pochodzenia bliskowschodniego lub północnoafrykańskiego.

Autorzy zaznaczyli, że badanie opierało się na samoocenie uczniów i nie obejmowało pomiarów ciśnienia krwi, poziomu glukozy ani lipidów we krwi. Około 52% uczestników nie zostało objętych analizą z powodu niepełnych danych związanych z brakiem odpowiedzi, nieważnymi odpowiedziami oraz różnicami w sposobie przeprowadzania ankiety. Dlatego oceny opartej na pięciu wskaźnikach nie należy interpretować jako pełnej klinicznej oceny zdrowia sercowo-naczyniowego.

Czytaj nas na