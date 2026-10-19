W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Kolegium Kardiologii (ACC) opublikowało oświadczenie naukowe dotyczące indywidualnych zaleceń aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Jak podaje News-Medical, największe bezwzględne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego wiąże się nawet z umiarkowanym zwiększeniem aktywności wśród osób, które wcześniej nie ćwiczyły.

Ile aktywności jest zalecane

Zdrowym dorosłym oraz osobom ze stabilnymi przewlekłymi chorobami sercowo-naczyniowymi ACC zaleca poświęcanie co tydzień co najmniej 150 minut na aktywność aerobową o umiarkowanej intensywności lub 75 minut na aktywność o wysokiej intensywności. Dodatkowe korzyści są zazwyczaj możliwe po zwiększeniu tego czasu odpowiednio do około 300 i 150 minut.

W metaanalizie, do której odwołuje się oświadczenie, około 7 tysięcy kroków dziennie wiązało się z o 47% niższym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn i z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu z 2 tysiącami kroków. Autorzy zalecają także łączenie ćwiczeń aerobowych z treningiem siłowym co najmniej dwa razy w tygodniu. Taki trening może pomóc zachować masę mięśniową, poprawić wrażliwość na insulinę i obniżyć ciśnienie tętnicze.

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Zalecenia dla pacjentów

W przypadku starszych osób z zespołem kruchości specjaliści proponują najpierw skupić się na sile, równowadze, mobilności i elastyczności, a następnie stopniowo przechodzić do ćwiczeń wytrzymałościowych. W przypadku pacjentów z chorobą wieńcową po określonych zdarzeniach sercowych lub procedurach ACC potwierdziło rehabilitację kardiologiczną jako podejście pierwszego wyboru, gdy istnieją wskazania.

Rutynowe maksymalne testy wysiłkowe nie są potrzebne większości osób bez objawów lub w stabilnym stanie klinicznym, zaznaczyli autorzy. Jednocześnie osoby z niestabilnymi schorzeniami serca lub niektórymi kardiomiopatiami mogą potrzebować oceny odpowiedniego specjalisty lub czasowego ograniczenia aktywności fizycznej. W oświadczeniu podkreślono również, że ćwiczenia w ciągu tygodnia nie rekompensują w pełni ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z długotrwałym siedzeniem.

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