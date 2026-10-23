ADA przyznała niejasność zasad po wydaleniu pięciu członków — STAT News

Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne (ADA) oświadczyło, że przed wydaleniem pięciu swoich członków z sesji naukowej w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych 5 czerwca powołało się na pisemną groźbę protestu i zakłócenia porządku. Jednocześnie organizacja przyznała, że jej kodeks postępowania nie zakazywał wprost rozpowszechniania materiałów wewnątrz centrum kongresowego.

Przegląd incydentu

ADA opublikowała w piątek oświadczenie dotyczące długo oczekiwanego przeglądu incydentu. Nastąpiło to trzy dni po tym, jak stowarzyszenie bez wyjaśnienia poinformowało o odejściu swojej głównej dyrektorki medycznej i naukowej, Rity Kalyani. Jak informuje STAT News, nowe wyjaśnienie zawiera dodatkowe okoliczności wydalenia i odchodzi od wcześniejszych wyjaśnień stowarzyszenia dotyczących zasad wydarzenia.

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Reakcja członków stowarzyszenia

Po incydencie ADA opublikowała dwa wyjaśnienia, jedne przeprosiny, podsumowanie przeglądu wydarzeń oraz informację o dalszym dochodzeniu. Członkowie stowarzyszenia protestowali za pomocą petycji i bojkotu z udziałem 1 100 osób. Jego wiodące czasopismo przestało przyjmować rękopisy i oceniać wnioski grantowe, a wydarzenia fundraisingowe i edukacyjne zostały wstrzymane.

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