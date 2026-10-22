Adiuwanty wzmocniły bezigłową szczepionkę mRNA u myszy — News-Medical

Naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa w USA i japońskich instytucji przetestowali na myszach bezigłową metodę podawania szczepionek mRNA przeciwko SARS-CoV-2 i wirusowi grypy A. Jak informuje News-Medical, metoda łączy strumień cieczy pod wysokim ciśnieniem, który dostarcza mRNA do skóry, oraz dwa adiuwanty — substancje wzmacniające odpowiedź immunologiczną.

Połączenie dwóch adiuwantów

W odróżnieniu od dostępnych szczepionek mRNA w tym podejściu zastosowano niekapsułkowane, czyli „nagie”, mRNA bez cząstek lipidowych. Skóra zawiera wiele komórek odpornościowych, jednak wcześniejsze doświadczenia z bezigłowym dostarczaniem mRNA dawały słabą odpowiedź immunologiczną.

Oddzielne zastosowanie adiuwantów nie przyniosło istotnej poprawy, a niektóre z nich osłabiały część odpowiedzi immunologicznej. Natomiast połączenie fosforanu glinu i krótkich cząsteczek DNA CpG wzmocniło zarówno wytwarzanie przeciwciał, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną. Naukowcy powiązali ten efekt z sygnałami immunologicznymi aktywowanymi w skórze i pobliskich węzłach chłonnych.

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Wyniki po trzech dawkach

Po trzech dawkach szczepionki zakaźny wirus w próbkach płuc myszy, które następnie zakażono SARS-CoV-2 lub wirusem grypy A, znajdował się poniżej granicy wykrywalności. W doświadczeniu z COVID-19 poziom RNA wirusa w płucach był około 24 razy niższy niż po szczepieniu bez adiuwantów.

W grupach, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie, przeżyły wszystkie myszy, dlatego w tym doświadczeniu nie ustalono dodatkowej korzyści połączenia adiuwantów w zakresie przeżywalności. W odrębnych eksperymentach nowe podejście powodowało także mniej miejscowego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego niż laboratoryjne szczepionki mRNA oparte na cząstkach lipidowych.

Autorzy zaznaczyli, że metodę należy jeszcze przetestować na większych zwierzętach oraz określić odpowiednie dawki przed możliwymi badaniami klinicznymi z udziałem ludzi.

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