W krajach afrykańskich trwa dyskusja o tym, kto powinien podejmować decyzje dotyczące badań i możliwego zastosowania technologii gene drive u komarów w walce z malarią. Technologia jest nadal na etapie laboratoryjnym, jednak badacze przygotowują się do możliwych prób terenowych w Afryce. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na SciDev.Net.

Gene drive to metoda mająca przekazywać wybraną cechę genetyczną niemal całemu potomstwu komarów. Badacze analizują, czy może ona zmniejszyć liczebność wektorów malarii lub pozbawić je zdolności przenoszenia choroby. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2024 roku na świecie odnotowano 282 mln przypadków malarii i 610 tys. zgonów, a największe obciążenie chorobą przypadło na Region Afrykański.

Przygotowania do prób terenowych

Projekt Target Malaria podaje, że obecnie wszystkie jego badania nad gene drive prowadzone są w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Organizacja ma nadzieję przeprowadzić próby terenowe do 2030 roku w jednym z afrykańskich krajów, gdzie malaria jest rozpowszechniona. Żadne komary z gene drive nie zostały dotąd wypuszczone do środowiska naturalnego nigdzie na świecie.

W Ugandzie Instytut Badań nad Wirusami prowadzi kontrolowane badania genetycznie zmodyfikowanej linii komarów bez gene drive, znanej jako male bias. Taka modyfikacja sprzyja pojawianiu się większej liczby samców, które nie przenoszą malarii. Import tej linii został zatwierdzony przez Ugandyjską Narodową Radę Nauki i Technologii oraz Narodowy Urząd ds. Zarządzania Środowiskiem.

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Regulacje, odpowiedzialność i zgoda społeczności

Menedżer Target Malaria ds. regulacyjnych w Afryce Charles Mugoya podkreśla, że państwa afrykańskie nie powinny być jedynie odbiorcami technologii opracowanych za granicą. Zwrócił uwagę na istnienie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego w Nigerii, Kenii, Ghanie, Burkina Faso i Etiopii. W maju 2026 roku około 50 ekspertów z 15 krajów afrykańskich spotkało się w Akrze na warsztatach WHO, AUDA-NEPAD i OECD dotyczących regulacji genetycznej biokontroli.

Były dyrektor generalny Nigeryjskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Ifedayo Adetifa uważa, że kraje powinny niezależnie oceniać dowody, posiadać dane i zachować prawo do podjęcia ostatecznej decyzji. Poruszył także kwestie odpowiedzialności w przypadku możliwych szkód, monitorowania uwolnień oraz możliwości ich wstrzymania.

Jednocześnie Ali Tapsoba, przedstawiciel koalicji monitorującej biotechnologię w Burkina Faso, opowiada się za moratorium na takie badania. Jego zdaniem zmniejszenie populacji komarów może mieć nieprzewidywalne skutki dla środowiska. W sierpniu 2025 roku władze Burkina Faso zawiesiły działalność Target Malaria, a później zakończyły projekt, powołując się na ryzyko dla bezpieczeństwa biologicznego, ograniczony wpływ i suwerenność naukową. Target Malaria oświadczyła, że jej zespół przestrzegał krajowych przepisów od 2012 roku.

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