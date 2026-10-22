W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne oraz Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Chorobami Wątroby przedstawiły wspólne wytyczne kliniczne dotyczące diagnozowania i leczenia pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Dokument po raz pierwszy ocenia nowsze leki dla pacjentów z tą przewlekłą autoimmunologiczną chorobą wątroby, informuje News-Medical.

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych dotyka małych przewodów żółciowych wewnątrz wątroby. Zaburzenia odpływu żółci mogą z czasem prowadzić do włóknienia, marskości, niewydolności wątroby lub konieczności przeszczepienia. Wytyczne podkreślają indywidualne podejście uwzględniające ryzyko postępu choroby, jej cechy, objawy oraz preferencje pacjenta.

Diagnostyka i podstawowe leczenie

Specjaliści zalecają stosowanie testów na przeciwciała SP100 i GP210 w przypadkach podejrzenia pierwotnego zapalenia dróg żółciowych, gdy wynik badania przeciwciał antymitochondrialnych jest ujemny. Według autorów dokumentu może to pozwolić części pacjentów uniknąć biopsji wątroby.

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Lekiem pierwszego wyboru pozostaje kwas ursodeoksycholowy. Wytyczne przewidują także pomiar sztywności wątroby w celu oceny indywidualnego ryzyka postępu choroby. Po przeszczepieniu wątroby proponuje się profilaktyczne stosowanie kwasu ursodeoksycholowego, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby i niewydolności przeszczepu.

Opcje terapii drugiej linii

W przypadku osób, które niewystarczająco reagują na kwas ursodeoksycholowy lub go nie tolerują, eksperci radzą rozważyć agonistów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów jako terapię dodatkową lub alternatywną. U pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim świądem związanym z chorobą dokument dopuszcza stosowanie lineriksibatu.

Decyzja o wyborze lineriksibatu powinna być podejmowana wspólnie przez lekarza i pacjenta z uwzględnieniem możliwych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, kosztów leczenia oraz indywidualnych preferencji. Autorzy zaznaczyli, że pewność dowodów dla różnych zaleceń waha się od umiarkowanej do bardzo niskiej. W szczególności potrzebne są dalsze badania nad długoterminowym wpływem agonistów receptorów na śmiertelność, przeżycie bez przeszczepu i dekompensację marskości, a także dane dotyczące częstości powtarzanej elastografii.

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