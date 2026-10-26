Amyloidy pomagają RNA przedostawać się do plemników — News-Medical

Naukowcy z Instytutu Zuckermana Uniwersytetu Columbia ustalili, że włókna amyloidowe obecne w płynie nasiennym mogą wiązać RNA i ułatwiać jego przedostawanie się do plemników. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Molecular Cell, informuje News-Medical.

Amyloidy najczęściej kojarzone są z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Alzheimera i Parkinsona. Jednocześnie autorzy pracy zaznaczają, że takie struktury białkowe mogą pełnić funkcje w różnych częściach organizmu. Badacze przypuszczali, że włókna mogą być nośnikami RNA, ponieważ amyloidy mają ładunek dodatni, a RNA — ujemny.

Jak amyloidy oddziałują z RNA

Za pomocą znaczników fluorescencyjnych zespół ustalił, że włókna amyloidowe i RNA wiążą się ze sobą. Naukowcy wykorzystali również tomografię krioelektronową oraz znakowane złotem białka amyloidowe, aby potwierdzić, że te struktury wnikają do wnętrza plemników, a nie pozostają na ich powierzchni.

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Dodatkowe eksperymenty wykazały, że amyloidy mogą znacząco zwiększać pobieranie RNA przez plemniki. Po wniknięciu kompleksu do komórki białko klusteryna może oddzielać RNA od amyloidu. Badacze przypuszczają również, że trwała struktura amyloidowa może chronić stosunkowo nietrwałe cząsteczki RNA.

Możliwe zastosowanie w dostarczaniu materiału genetycznego

W doświadczeniach włókna transportowały do plemników nie tylko małe RNA, lecz także większe cząsteczki RNA kodujące zielone białko fluorescencyjne. Zarodki uzyskane po zapłodnieniu takimi plemnikami wytwarzały co najmniej 10 razy więcej tego białka niż w wariancie kontrolnym bez amyloidów.

Autorzy nie ustalili jeszcze, jaką dokładnie funkcję RNA przenoszone przez amyloidy pełni w plemnikach. Jednocześnie wskazują na potencjalne wykorzystanie takich włókien do dostarczania RNA do komórek i zarodków, w tym na potrzeby technologii edycji genomu CRISPR. Naukowcy przypuszczają, że ludzkie włókna amyloidowe mogą w przyszłości nie wywoływać takiej reakcji immunologicznej jak zmodyfikowane wirusy, często stosowane do dostarczania materiału genetycznego.

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