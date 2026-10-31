Międzynarodowa grupa naukowców ustaliła, że badanie krwi na obecność biomarkera fosforylowanego tau-217, czyli p-tau217, może pomóc ocenić ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych u osób bez zauważalnych problemów z pamięcią lub myśleniem. O wynikach badania informuje ScienceDaily.

Naukowcy połączyli dane z sześciu badań obserwacyjnych i prób klinicznych w Ameryce Północnej, Japonii i Australii. Analiza objęła 2684 osoby starsze, które na początku obserwacji nie miały zaburzeń poznawczych. Uczestnicy oddali próbki krwi, przeszli badania PET mózgu, a następnie co roku oceniano ich pamięć, myślenie i inne funkcje poznawcze.

Ryzyko w ciągu pięciu i dziesięciu lat

Część uczestników dołączyła do badań już w 2004 roku, a ostatnie oceny kontrolne przeprowadzono w 2025 roku. Łącznie zaburzenia poznawcze rozwinęły się później u około 478 osób. Wyższe poziomy p-tau217 w próbkach krwi wiązały się z większym prawdopodobieństwem takich zaburzeń w przyszłości.

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Dla uczestników z bardzo wysokim poziomem biomarkera szacowane prawdopodobieństwo zaburzeń poznawczych w ciągu pięciu lat wyniosło 38%. W ciągu 10 lat sięgnęło ono 78%. Jednocześnie autorzy podkreślili, że dla okresu dziesięcioletniego było znacznie mniej obserwacji, dlatego takie długoterminowe oceny są mniej precyzyjne.

Co pokazuje biomarker

Związek między p-tau217 a przyszłymi zaburzeniami poznawczymi utrzymał się po uwzględnieniu blaszek amyloidu beta, wykrywanych za pomocą skanowania PET, a także znanych genetycznych czynników ryzyka, w tym APOE4. Wyniki przedstawiono na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera i jednocześnie opublikowano w czasopiśmie JAMA.

Mimo wyników naukowcy nie zalecają stosowania dostępnych badań krwi do rutynowych badań przesiewowych osób bez objawów. Według głównej autorki pracy, neurolog Reisy Sperling, dla bezobjawowych osób o podwyższonym ryzyku nie ma obecnie ustalonych metod terapii, które mogłyby zmienić przebieg choroby. Autorzy zaznaczyli również, że uczestnicy badań mogą nie w pełni reprezentować szerszą populację, dlatego potrzebne są większe badania z dłuższą obserwacją.

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