Analiza ponad 8 mln zapisów dotyczących urodzeń w Meksyku wykazała, że narażenie na długotrwałe fale upałów w ostatnim miesiącu ciąży wiąże się ze wzrostem częstości przedwczesnych porodów nawet o 18%. O wynikach dochodzenia Reutersa informuje Nation Kenya.

Upały stają się bardziej rozległe

Reuters nazywa największe fale upałów „burzami cieplnymi”. Na potrzeby analizy agencja zdefiniowała falę upałów jako co najmniej pięć kolejnych dni, w których temperatura mieści się w najwyższych 10% historycznego zakresu dla danej miejscowości. Do burz cieplnych zaliczono największe takie zjawiska, które w szczytowym momencie obejmują co najmniej 1% planety.

Z analizy godzinowych danych temperaturowych od 1960 roku wynika, że w latach 60. odnotowano 50 burz cieplnych, podczas gdy w obecnej dekadzie było ich już ponad 665. Największa z nich objęła w ciągu roku niemal 85% planety.

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Ryzyko dla kobiet w ciąży

Badania naukowe wiążą skoki temperatur z większym prawdopodobieństwem niebezpiecznego nadciśnienia, infekcji, wad wrodzonych, poronień i martwych urodzeń. Najwyraźniej widoczny jest związek z przedwczesnymi porodami, które mogą mieć poważne długotrwałe konsekwencje zdrowotne.

Badacze zwracają uwagę nie tylko na bezwzględną temperaturę, lecz także na upał nietypowy dla danej osoby: każdy wzrost o 1 stopień Celsjusza ponad zwykły poziom wiąże się ze szkodą dla ciąży. Podobne komplikacje odnotowano w badaniach w Chinach, Australii, RPA i USA.

Mechanizm oddziaływania jest nadal badany

Naukowcy nie mają jeszcze jednoznacznego wyjaśnienia, w jaki dokładnie sposób wysoka temperatura szkodzi ciąży. Wśród możliwych mechanizmów wymienia się przekierowanie krwi z łożyska w celu schłodzenia organizmu matki oraz dodatkowe obciążenie serca płodu. Lekarze w Johannesburgu i Miami już stosują różne środki ochronne — od kapeluszy z szerokim rondem i dachów malowanych na biało po klimatyzatory.

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