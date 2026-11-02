Ambasadorka Francji ds. globalnego zdrowia Anne-Claire Amprou zostanie przedstawiona do rozważenia na stanowisko współprzewodniczącej Międzyrządowej Grupy Roboczej Światowej Organizacji Zdrowia, która negocjuje aneks dotyczący dostępu do patogenów i podziału korzyści. Poinformował o tym podczas otwarcia dziewiątego formalnego posiedzenia grupy ambasador Brazylii Tovar da Silva Nunes, który obecnie współprzewodniczy negocjacjom, podaje Health Policy Watch.

Amprou wcześniej współprzewodniczyła końcowemu etapowi negocjacji w sprawie Porozumienia pandemicznego, podczas którego państwa członkowskie WHO ostatecznie osiągnęły konsensus. Jednocześnie uzgodnienie aneksu PABS, niezbędnego do wdrożenia porozumienia, nadal nie zostało zakończone.

Negocjacje dotyczące aneksu PABS

Od lipca 2025 roku uczestnicy grupy roboczej nie mogą porozumieć się w sprawie zasad wymiany informacji o niebezpiecznych patogenach oraz podziału korzyści z produktów medycznych opracowanych na podstawie tej wiedzy. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że istnieje silne polityczne poparcie dla zakończenia prac nad aneksem.

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Według niego Zgromadzenie Ogólne ONZ kilka tygodni wcześniej przyjęło deklarację polityczną dotyczącą zapobiegania pandemiom, gotowości na nie i reagowania na nie. Szefowie państw i rządów z zadowoleniem przyjęli Porozumienie pandemiczne i wezwali do zakończenia negocjacji w sprawie PABS.

Stanowiska grup regionalnych

Algieria, reprezentująca Grupę Afrykańską, a także Egipt, Somalia i Sudan podkreśliły, że dostęp do patogenów i podział korzyści muszą być równoprawnymi i nierozłącznymi elementami systemu. Algieria wezwała również do omówienia modelu federacyjnego zaproponowanego przez Grupę Afrykańską: zgodnie z nim materiały dotyczące patogenów i dane pozostają w dyspozycji państw lub regionów, a producenci, aby uzyskać dostęp, muszą zawrzeć umowę o dostępie do danych z państwem lub regionalnym węzłem oraz umowę o podziale korzyści z WHO.

Pakistan, w imieniu regionu wschodniego Morza Śródziemnego, oraz Indie, w imieniu Azji Południowo-Wschodniej, również opowiedziały się za równym podejściem do dostępu i podziału korzyści. Indonezja, reprezentująca międzyregionalną Grupę na rzecz Sprawiedliwości, oświadczyła, że kraje nie chcą zależeć od dobroczynności podczas reagowania na następną pandemię. Unia Europejska zaproponowała połączenie formalnych i nieformalnych konsultacji, w tym spotkań w małych grupach.

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