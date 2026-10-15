W Japonii w 72-dniowym randomizowanym badaniu z udziałem 568 osób eksperymentalny środek antyseptyczny do rąk powiązano z niższą skumulowaną częstością objawów ze strony górnych dróg oddechowych niż komercyjny środek na bazie etanolu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Scientific Reports informuje News-Medical.

Wyniki badania

Podwójnie ślepe, klastrowe badanie randomizowane trwało od 20 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Każde gospodarstwo domowe uznawano za odrębny klaster. W analizie końcowej uwzględniono dane 568 uczestników w wieku od 20 do 65 lat z 417 gospodarstw domowych: 285 osób trafiło do grupy eksperymentalnej formuły, a kolejne 283 do grupy środka etanolowego.

Uczestnicy mieli stosować jeden z dwóch środków antyseptycznych od pięciu do dziesięciu razy dziennie oraz codziennie zapisywać dane o użyciu produktu i swoim stanie zdrowia. Eksperymentalna formuła zawierała 62% etanolu, 0,05% chlorku benzalkoniowego i kwas mlekowy. Komercyjny produkt porównawczy zawierał 79,7% etanolu.

Objawy ze strony górnych dróg oddechowych odnotowano u 35 osób w grupie nowej formuły i u 58 w grupie antyseptyku etanolowego. Skumulowana częstość wyniosła odpowiednio 12,3% wobec 20,5%, czyli była o około 40% niższa w pierwszej grupie. Uwzględniano pierwszy epizod objawów trwający co najmniej dwa dni i obejmujący temperaturę od 37,8°C wraz z kaszlem, bólem gardła lub katarem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia i finansowanie

Ograniczenia w pracy z powodu choroby przez co najmniej jeden dzień wystąpiły u 14,7% uczestników grupy eksperymentalnego środka i u 23,7% uczestników grupy produktu komercyjnego. Średnia częstość stosowania antyseptyku w obu grupach była taka sama i wynosiła 5,7 raza dziennie.

Naukowcy przypuścili, że różnicę mogła częściowo wyjaśniać dłuższa aktywność przeciwdrobnoustrojowa nowej formuły na skórze, jednak mechanizmu tego bezpośrednio nie badano. Uczestnicy samodzielnie zgłaszali objawy, a konkretnych infekcji nie potwierdzano laboratoryjnie. Badanie nie obejmowało również grupy bez stosowania antyseptyku, dlatego nie określało bezwzględnej skuteczności profilaktycznej żadnego z produktów.

Pracę finansowała Kao Corporation, a wszyscy sześciu autorów byli pracownikami firmy. Eksperymentalną formułę opracowano w ramach programu badawczego Kao, a komercyjny środek porównawczy również był produktem firmy.

Czytaj nas na