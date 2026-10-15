W Stanach Zjednoczonych preparat przeciwciał z mleka matki LCTG-001 zmniejszył objawy choroby i uszkodzenia płuc u myszy zakażonych wirusem grypy H1N1. W badaniu zastosowano oczyszczoną poliklonalną wydzielniczą immunoglobulinę A, uzyskaną z połączonego mleka matki od dawczyń.

Wyniki eksperymentów na myszach

Jak informuje News-Medical, zwierzętom podano dwie dawki preparatu donosowo: dwie godziny przed zakażeniem i 24 godziny po nim. Efekt odnotowano zarówno u myszy z prawidłowym układem odpornościowym, jak i u zwierząt z niedoborem przeciwciał.

U myszy z prawidłowym układem odpornościowym na wczesnym etapie infekcji ilość wirusa w płucach była niższa niż w grupie kontrolnej. Później miano wirusa stało się porównywalne z grupą kontrolną, jednak u zwierząt, które otrzymały preparat, obserwowano mniejsze uszkodzenia płuc i lepszą funkcję bariery płucnej.

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Aktywność przeciwko kilku wirusom

W testach laboratoryjnych LCTG-001 neutralizował wirusa syncytialnego układu oddechowego, ludzki adenowirus typu 5, a także wirusy grypy A podtypów H1N1 i H3N2. Preparat hamował również aktywność neuraminidazy wirusa grypy i stymulował ludzkie neutrofile, gdy tworzył kompleksy z antygenami grypy. Jednocześnie badacze nie ustalili jeszcze roli tych mechanizmów w ochronie myszy.

Do wytworzenia LCTG-001 wykorzystano mleko matki od 120 dawczyń, zebrane za pośrednictwem banków mleka w Indianapolis i Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Preparat wiązał się z białkami i cząstkami wirusopodobnymi ptasiej grypy H5N1 kladu 2.3.4.4b, lecz wykazał niewielką aktywność neutralizującą wobec badanego szczepu H5N1. Nie badano ochronnego efektu przeciwko temu wirusowi u zwierząt.

Badacze zaznaczają, że wyniki uzasadniają dalsze badania nad bierną immunizacją błon śluzowych u osób z niedoborem przeciwciał. Skuteczność LCTG-001 u ludzi nie została jeszcze ustalona.

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